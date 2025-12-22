Le siège mondial de l'entreprise à Givisiez. Image: KEYSTONE

Ce Suisse gagnera des millions de francs avec la vente forcée de Scott

L'entreprise sud-coréenne majoritaire dans le fabricant de vélo suisse Scott est parvenue à contraindre Beat Zaugg de vendre ses actions.

Florence Vuichard / ch media

Il n’y a désormais plus de retour en arrière. Le patron historique Beat Zaugg doit vendre l’intégralité de ses actions Scott. Le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le siège est à Paris, l’a confirmé dans sa décision du 17 décembre. Il a en même temps fixé les conditions de la vente.

Cette décision met un terme à un conflit acharné entre Beat Zaugg et le second actionnaire principal de Scott, le fabricant sud-coréen de vêtements de plein air Youngone.



A l’origine, les deux actionnaires de Scott entendaient, en tant que partenaires, assurer l’avenir à long terme de l'entreprise suisse de vélos basée à Givisiez, dans le canton de Fribourg. Mais ils s'étaient ensuite brouillés et avaient multiplié les actions en justice l’un contre l’autre.

En février dernier, le tribunal arbitral parisien avait déjà rendu une première décision déterminante en faveur de Youngone. L’entreprise, qui détenait 50,01% des actions de Scott, s’était adressée à la Chambre de commerce internationale à l’automne 2022. Elle demandait que son option d’achat sur le paquet d’actions de Beat Zaugg soit reconnue comme valable, ce que la CCI avait fait.

Le tribunal arbitral a désormais fixé la valeur de la transaction. Pour sa participation d’environ 47% dans Scott, le dirigeant de longue date recevra un peu moins de 20 millions de francs. Plus précisément 19 088 927 francs au maximum. C’est ce qui ressort d’un rapport publié sur une plateforme de transparence destinée aux entreprises cotées en bourse en Corée.

Pour l’instant, il y a seulement 15 millions de francs

Beat Zaugg n'a toutefois pas reçu la totalité de la somme. Conformément à l’ordonnance du tribunal, Youngone ne lui a versé que les trois quarts du montant le 17 décembre, soit quinze millions de francs. L’entreprise sud-coréenne a transféré cinq millions de francs sur un compte fiduciaire.

Quant à savoir si ce dernier quart devra être versé en totalité ou en partie à Beat Zaugg, cela sera «déterminée dans le cadre de la procédure arbitrale restante», précise encore le document. Ce n’est qu’à l’issue de celle-ci que le prix définitif sera arrêté.

Pour Beat Zaugg, c'est une bien mauvaise affaire. Lorsque lui et Youngone étaient encore partenaires proches, la valeur de l'entreprise était nettement plus importante. La société coréenne, qui a investi dans Scott en 2013 et porté sa participation à plus de 50% en 2015, aurait versé à Zaugg un total de 135 millions de francs suisses.

Traduit de l'allemand par Joel Espi