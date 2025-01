Un skieur roué de coups sur une piste en Suisse

Selon les informations actuelles, une altercation verbale a eu lieu plus haut sur la piste entre le skieur et une lugeuse. Cette dernière faisait partie du groupe de personnes qui a mené l'attaque. La police cantonale est à la recherche de témoins. (ats)

Le skieur a été attaqué lorsqu'il arrivait dans un virage serré à droite. Selon le communiqué, les agresseurs, qui faisaient partie d'un groupe composé de plusieurs femmes et hommes, l'ont frappé à coups de poing, de pied et probablement avec un bâton de ski.

Des inconnus ont attaqué et blessé un homme jeudi après-midi sur une piste de ski à Adelboden (BE). La victime s'est rendue d'elle-même chez le médecin, a indiqué vendredi la police cantonale bernoise.

Nez Rouge reconduit 5100 personnes pour le Nouvel An

Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, 5100 personnes ont été raccompagnées par les 1200 bénévoles de Nez Rouge en Suisse. Bien que ce chiffre reste significatif, il traduit un changement notable de moeurs.

Les quelque 1200 bénévoles de Nez Rouge ont reconduit à bon port et en toute sécurité quelque 5100 personnes dans la nuit du Nouvel An en Suisse. Le chiffre reste élevé, mais les habitudes changent: les fêtards s'organisent de plus en plus de façon autonome.