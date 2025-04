Ces derniers jours, des amas de cyanobactéries ont ainsi été observés, à certains endroits au bord des berges du lac de Neuchâtel. Image: SCAV

Des bactéries dangereuses sont de retour dans le lac de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel rappelle les précautions à prendre face aux cyanobactéries pour garantir sécurité et bien-être des baigneurs et animaux.

Avec l’arrivée des températures plus élevées, les cyanobactéries risquent de réapparaître dans les eaux des lacs et rivières. Le canton de Neuchâtel rappelle aux gens de rester vigilants, particulièrement dans les zones d’eaux stagnantes et peu profondes, où ces micro-organismes peuvent proliférer rapidement.

Les cyanobactéries, bien qu’elles fassent naturellement partie des écosystèmes aquatiques, peuvent devenir problématiques en période de fortes chaleurs. Récemment, des amas ont été observés à la surface du lac de Neuchâtel. Bien que la prolifération des cyanobactéries ne présente pas de risques graves pour la santé humaine dans des conditions normales, il est important de prendre quelques précautions.

Eviter d’avaler l’eau.

Bien se doucher après la baignade et se sécher soigneusement.

Ne pas se baigner dans les zones recouvertes d’un tapis d’algues.

Surveiller les jeunes enfants afin qu’ils ne boivent pas l’eau du lac et qu’ils ne portent pas à leur bouche des galets de plages par exemple.

Attention aux animaux domestiques

Les animaux, en particulier les chiens, sont beaucoup plus vulnérables aux cyanobactéries. L’ingestion d’eau contaminée peut entraîner des conséquences fatales pour eux. En période de chaleur, il est donc fortement conseillé de ne pas laisser les animaux se baigner ou boire dans des zones où l’eau est stagnante et susceptible de contenir des cyanobactéries.

La surveillance des eaux est assurée par les autorités locales, et les risques pour la santé humaine sont globalement faibles. Toutefois, il est essentiel de suivre ces précautions pour garantir une expérience agréable et sans danger à ceux qui fréquentent les plans d’eau de la région. (jah)