«Oui, dès qu’une prochaine chute de neige nous permette de travailler la piste et de l’ouvrir en toute sécurité»

Si la masse neigeuse est conséquente, la désormais célèbre piste de la station vaudoise, la Black Wall, une des plus raides du monde, n'est pas encore rouverte. La piste avait cédé, comme éventrée, à la suite d'une rupture de la couche de neige, qui a glissé sur le versant escarpé de la montagne. Les raisons: la récente hausse des températures a rendu la couche de neige damée instable sur un sol déjà chaud et lisse.

«A partir du mois de mai, la demande est plus orientée sur les piétons»

Malgré ces cumuls de neige impressionnants, Bernhard Tschannen confirme que la saison s'arrêtera bien le 30 avril . «A partir du mois de mai, la demande est plus orientée sur les piétons».

Contactée, la station confirme que «la fréquentation est très bonne et le meilleur jour de la semaine reste lundi», malgré les multiples articles dans la presse.

«Nous avons effectivement eu une excellente journée hier, et le nombre de skieurs transportés par les bus postaux reliant Les Diablerets et Gstaad au départ de nos installations a atteint un niveau inédit» se réjouit Bernhard Tschannen, directeur des remontées mécaniques.

Les skieurs font le trajet en bus pour découvrir des conditions hivernales, à plus 2000m d'altitude. Le communiqué indique 2,72 mètres de hauteur de neige à la station de mesure SLF de Tsanfleuron à 2569m.

Les chiffres donnent le tournis aux amoureux de poudreuse: au sommet de la station des Diablerets, le cumul des précipitations sous forme de neige est 40% supérieur à l’année dernière à la même date, alors que le manteau neigeux affiche quant à lui une épaisseur 65% plus importante , affirme le communiqué de la station des Alpes vaudoises.

