Suisse
Société

Trump a été crucifié

The artwork SAINT OR SINNER? by London artist Mason Storm is presented by Zug-based gallery Gleis 4 in the exhibition area of Kunstmeile Basel, in Basel, Switzerland, pictured on Friday, 31 October 20 ...
Image: KEYSTONE

Dans un passage du centre-ville à Bâle, on peut voir une réplique de Donald Trump sur une croix. La galerie Gleis 4 souhaitait d’abord présenter l’œuvre près de la gare, mais a finalement cherché un autre emplacement pour des raisons de sécurité.
01.11.2025, 11:1301.11.2025, 11:37

La sculpture de l’artiste britannique Mason Storm, intitulée «Saint or Sinner» (Saint ou Pécheur), représente l’actuel président des États-Unis vêtu d’une combinaison de détenu orange.

Il est attaché à une croix blanche, qui évoque à la fois une table d’exécution par injection létale et la crucifixion d’un saint.

Exposé pendant deux semaines

Initialement, la galerie, basée à Zoug, souhaitait exposer l’œuvre dans ses locaux à la gare CFF de Bâle. Elle a renoncé en raison des risques liés à la foule. Elle a donc trouvé un nouveau lieu dans l’espace d’exposition Basler Kunstmeile, situé dans un passage piéton du centre-ville de Bâle.

Trump est fier de ses toilettes

La sculpture y est visible dès samedi, et ce pour deux semaines.

(sda/ats)

Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
