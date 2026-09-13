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Les producteurs de lait gagnent encore moins que ce que l'on pensait

Frische Milch wird von den Aelplern direckt zur Kaeserei gebracht, in der Urnerboden Alpkaeserei anlaesslich der Bodaefahrt auf Urnerboden auf 1370m zwischen dem Klausenpass und Glarus am Dienstag 18. ...
Les paysans de la filière laitière sont ceux qui gagnent le moins.Keystone

Les producteurs de lait gagnent encore moins que ce que l'on pensait

Selon une étude, les paysans du secteur laitier devrait faire payer le litre 77% plus cher pour que celui-ci soit équitable.
13.09.2026, 15:4713.09.2026, 15:47

Les agriculteurs actifs dans les secteurs laitier et bovin gagnent nettement moins que ce que l'on pensait jusqu'à présent, rapporte la Sonntagszeitung.

Une étude menée par la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse estime le salaire horaire à 8,30 francs dans la production laitière et à 7,90 francs dans l'engraissement de bovins.

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Dans le cas de l'élevage de vaches allaitantes, il ne s'élève qu'à 4,30 francs. Les revenus sont nettement plus élevés dans la culture végétale, avec près de 56 francs pour la culture de la betterave sucrière et 73,60 francs pour celle du colza.

Une reconversion s'avère souvent impossible en raison de la topographie, de la nature des sols et des investissements élevés. L’auteur de l’étude, Mathias Binswanger, réclame donc des prix à la production plus élevés.

Pour que les revenus soient comparables aux salaires moyens régionaux, les prix doivent augmenter de 77% pour le lait, de 101% pour l’élevage de vaches allaitantes et de 39% pour la viande bovine. Mathias Binswanger déclare:

«Si les agriculteurs obtiennent des acheteurs des prix à la production équitables, ils pourront mieux faire face aux années difficiles»
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(ats/joe)

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