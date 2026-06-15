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Pourquoi le Danemark s'intéresse à l'initiative des 10 millions

Voici ce qui intrigue tant les Danois dans le vote suisse de dimanche

Jesper Steinmetz, correspondant Europe de la chaîne de télévision TV 2 Denmark
Jesper Steinmetz, journaliste de télévision danois.Image: montage watson
L'initiative des 10 millions a diversement attiré l'attention en Europe. Un journaliste danois explique ce qui intrigue tant son pays.
15.06.2026, 15:0015.06.2026, 15:00
Yann Lengacher
Yann Lengacher

Peu avant midi, le niveau sonore monte dans la salle des fêtes de l'hôtel Krone. C'est ici, à Aarberg, dans le canton de Berne, que l'UDC s'est réunie pour suivre les résultats des votations. La question qui occupe tous les esprits est, bien évidemment, le sort de l’initiative des 10 millions.

On y était avec lui 👇

On a suivi Manfred Bühler le jour où l’UDC a bu la tasse

Les figures du parti arrivent les unes après les autres: Thomas Matter, Mike Egger, puis, un peu plus tard, le président Marcel Dettling (le président).

Un détail saute aux yeux: de nombreux journalistes étrangers ont également fait le déplacement. On croise notamment une équipe de Sky News. Ou Jesper Steinmetz, le correspondant de la chaîne danoise TV 2, chargé de couvrir l'actualité en Europe. On lui a demandé pourquoi une votation suisse suscitait autant d'intérêt au Danemark. Selon lui, un scrutin de ce type n'aurait jamais eu lieu dans son pays, et ce n'est pas parce que les Danois seraient particulièrement à gauche.

Pourquoi cette votation sur la Suisse à 10 millions d'habitants intéresse-t-elle les Danois?
L'immigration est un sujet majeur. En Europe, mais aussi dans le reste du monde. Il existe naturellement différentes manières d'aborder cette question. Je viens du Danemark, qui a adopté des lois très strictes en matière d'immigration au cours des 30 dernières années. D’où notre intérêt pour la façon dont les autres pays gèrent cette question. Je trouve qu'un plafond démographique aurait été une approche très originale. Je ne dis pas que je suis pour ou contre l'initiative de l'UDC, mais la proposition est très intéressante.

C'est donc surtout l'idée d'un plafond de population qui vous intéresse?
Absolument. Je pense que beaucoup de Danois se diraient: «quelle idée absurde! Comment peut-on plafonner une population? C'est impossible aujourd'hui.» Au contraire, d'autres penseraient peut-être qu'il s'agit d'une idée intéressante, parce qu'elle permettrait de mieux contrôler ceux qui arrivent et ceux qui partent.

Selon vous, quel aurait été le résultat si cette initiative avait été soumise au vote au Danemark?
Je pense qu'elle n'aurait même jamais été soumise au vote. Aujourd'hui, les Danois sont largement d'accord sur le maintient d'une politique migratoire stricte, mais c'est assez nouveau. Il y a vingt ans, si vous aviez demandé une limitation de l'immigration, vous auriez été qualifié de raciste. Aujourd'hui, même des partis de gauche comme les sociaux-démocrates soutiennent un durcissement des lois sur l'immigration.

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Le virage danois sur l'immigration
Dans les années 1980, la politique migratoire du Danemark était l’une des plus libérales d’Europe. En 1999, le pays a été le premier au monde à se doter d'une loi sur l'intégration. Aujourd'hui, le Danemark est beaucoup plus restrictif, principalement pour le droit d'asile. L'objectif est d'offrir une protection temporaire aux réfugiés avant de favoriser leur retour dans leur pays d'origine dès lors que les autorités estiment que la menace a disparu.
Au niveau européen, la première ministre sociale-démocrate s'est notamment engagée en faveur de «centres de renvoi» situés hors des frontières de l'Union européenne. L'approche danoise est souvent citée en exemple dans les autres pays nordiques, mais elle suscite des critiques, notamment sur le plan des droits humains. L'initiative de l'UDC prévoyait de plafonner la population résidente permanente à 10 millions de personnes d'ici à 2050. Un dépassement du seuil de 9,5 millions d'habitants aurait entraîné l'adoption de mesures dans le domaine de l'asile.
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