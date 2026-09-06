L’European Sleeper relie Milan à Bruxelles – avec un arrêt à Aarau. Image: Shutterstock/montage watson

Bruxelles pour 47 francs: les CFF ne vont pas aimer ces nouveaux trains



Avec la libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs, les CFF voient arriver de nouveaux concurrents étrangers. Voici une offre (très) alléchante: Bruxelles pour 47 francs seulement, au départ de la Suisse alémanique ou du Tessin.

Reto Heimann / watson.ch

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Les CFF vont devoir composer avec un nouveau concurrent sur le réseau ferroviaire suisse.

Mercredi prochain, le train de nuit de la compagnie belgo-néerlandaise European Sleeper s’arrêtera pour la première fois en Suisse: à Lugano, Bellinzone, Arth-Goldau et Aarau, d'après les journaux du groupe Tamedia.

Le train relie Milan à Bruxelles pour 60 euros. Le trajet entre Aarau et Bruxelles coûte 50 euros, soit environ 47 francs à l'heure où nous écrivons ces lignes. Alors que, avec les CFF, le billet coûte 220 francs.

European Sleeper profite de la libéralisation du transport ferroviaire international de voyageurs. Cette ouverture est l’un des objectifs de l’accord sur les transports terrestres prévu dans le cadre des Bilatérales III, controversées en Suisse.

Bientôt encore plus de nouvelles liaisons en suisse?

Interrogé par les journaux de Tamedia, Andreas Wilinger, porte-parole de l’Office fédéral des transports (OFT), explique qu’à l’avenir les entreprises étrangères devraient elles aussi pouvoir proposer des liaisons en Suisse. Pour l’heure, elles ne peuvent le faire qu’en coopération avec une entreprise suisse.

Cette ouverture doit toutefois être encadrée «afin que les acquis du système suisse de transports publics continuent d’être protégés», affirme Windlinger.

Des spécialistes estiment que la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), notamment l’axe passant par le nouveau tunnel du Gothard, pourrait susciter les convoitises d’opérateurs étrangers. La Confédération avait investi 23 milliards de francs dans ce projet de prestige.

Luca di Montezemolo, qui concurrence en Italie la compagnie publique Trenitalia avec ses trains à grande vitesse Italo, a déjà annoncé vouloir proposer des liaisons ferroviaires en Allemagne à partir de 2028. (her) (adapt.dal)