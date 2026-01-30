Le chanteur de «Campari Soda» Dominique Grandjean est mort
Sa chanson «Campari Soda», sortie en 1977, est devenue un evergreen inoubliable. Le musicien et psychiatre zurichois Dominique Grandjean est décédé mercredi à l’âge de 81 ans, a annoncé sur Facebook son dernier groupe, qui portait son nom.
Dans les années 1970, Grandjean a fondé les deux groupes pop Taxi et Hertz. Avec le groupe Taxi, il a publié en 1977 la ballade mélancolique «Campari Soda», qui s’est inscrite de manière indestructible dans le répertoire de la pop en dialecte suisse.
Psychiatre et musicien
Le succès commercial a d’abord échappé au groupe Taxi. Mais une version reprise très fidèle à l’original par Stephan Eicher en 1999, ainsi qu’un spot publicitaire télévisé de la compagnie aérienne Swiss en 2006, ont propulsé à nouveau la création de Grandjean dans les hit-parades.
Lorsque Grandjean a écrit son grand succès, il était âgé de 33 ans et travaillait comme médecin assistant à la clinique psychiatrique du Burghölzli. Pour ce psychiatre en exercice, la musique est restée une activité secondaire, celle par laquelle il restera dans les mémoires bien au-delà de sa mort.
(sda)