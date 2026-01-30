pluie et neige
Le chanteur de «Campari Soda» Dominique Grandjean est mort

Le chanteur du «tube» suisse du siècle passé s'en est allé. capture d'écran

Dominique Grandjean, interprète du tube suisse du siècle passé «Campari Soda», nous a quitté à l'âge de 81 ans.
30.01.2026, 12:4230.01.2026, 12:46

Sa chanson «Campari Soda», sortie en 1977, est devenue un evergreen inoubliable. Le musicien et psychiatre zurichois Dominique Grandjean est décédé mercredi à l’âge de 81 ans, a annoncé sur Facebook son dernier groupe, qui portait son nom.

Dans les années 1970, Grandjean a fondé les deux groupes pop Taxi et Hertz. Avec le groupe Taxi, il a publié en 1977 la ballade mélancolique «Campari Soda», qui s’est inscrite de manière indestructible dans le répertoire de la pop en dialecte suisse.

Vidéo: YouTube/SRF Unterhaltung

Psychiatre et musicien

Le succès commercial a d’abord échappé au groupe Taxi. Mais une version reprise très fidèle à l’original par Stephan Eicher en 1999, ainsi qu’un spot publicitaire télévisé de la compagnie aérienne Swiss en 2006, ont propulsé à nouveau la création de Grandjean dans les hit-parades.

Lorsque Grandjean a écrit son grand succès, il était âgé de 33 ans et travaillait comme médecin assistant à la clinique psychiatrique du Burghölzli. Pour ce psychiatre en exercice, la musique est restée une activité secondaire, celle par laquelle il restera dans les mémoires bien au-delà de sa mort.

(sda)

