Soleure: une commune confond les «oui» et les «non», voici les conséquences

La réforme de l'AVS a été rejetée dans le canton de Soleure. Le canton a corrigé lundi le résultat de la votation de dimanche. Le bureau de vote de Balsthal (SO) avait confondu les «oui» et les «non», ce qui a fait basculer le résultat du canton.

L'approbation de la réforme, dans cette commune, était donc de 51% et non de 78%, comme indiqué dimanche. Cette erreur à des conséquences. En effet, avec cette correction, le résultat final du canton de Soleure change également. En effet, il rejette de justesse l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes avec 50,18% de non.

Soleure est ainsi, avec les cantons de Bâle-Ville et de Schaffhouse, le seul canton de Suisse alémanique à avoir rejeté l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. Cette correction ne change toutefois rien au résultat global au niveau Suisse.

(jah)