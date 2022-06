Image: Keystone

Sondage

La question nous brûle les lèvres: la canicule, vous en pensez quoi?

Une vague de chaleur envahit la Suisse, et le thermomètre va grimper ce week-end. Une question des plus importantes se pose: la canicule, vous en pensez quoi? Le sondage est ici 👇

La canicule est sur toutes les lèvres cette semaine et les alertes se multiplient en Suisse. Ce week-end s'annonce chaud, très chaud, jusqu'à 37 degrés dimanche dans certains cantons, qui recommandent à la population de faire attention.

Alors avec l'arrivée imminente de l'été, on recommence à entendre la phrase culte de la saison: «Il fait trooop chaud!» Oui, effectivement. ☀️ Nous avons voulu connaître votre avis sur le sujet:

Cette semaine, vous avez eu: Très chaud, mais heureusement y a un peu de vent. Suffisamment chaud. Un peu chaud, mais ça va. Pas du tout chaud, je supporte bien. Ah bon, il fait chaud?

C'est vrai qu'en Suisse, on est presque plus habitués aux grands froids, aux week-ends à ski, aux vins chauds et à la bise.

Allez, avouez, vous préférez quand il fait: Très très froid, quand ça gèle même! Juste froid, assez pour pouvoir fumer et boire son café en terrasse, avec un plaid en fourrure fourni par le bistrot. Simplement frais, quand il n'y a pas encore besoin de sortir la doudoune, la laine et l'écharpe. Ni chaud, ni froid. Tiède? Nuit. Tout est plus simple.

Tout est plus facile en hiver. Les gens ont froid, point. Simple comme bonjour. En été par contre, la frontière est plus floue et certaines personnes sont difficile à cerner. D'autres en revanche, carrément énervantes.

Les plus énervants pour moi sont: Les mecs en costard qui ne transpirent pas, quand je suis trempé en t-shirt. Ceux qui se baladent avec leurs ventilateurs portables (c'est bruyant d'ailleurs). Les météorologues. La personne qui te colle dans le bus. Ou celle qui se pose juste à côté de ton linge à la plage. Y avait aucune autre place ailleurs? Le serveur qui ronchonne quand tu lui demandes de déplacer le parasol au-dessus de ta tête. Moi-même. Qu'est-ce que je râle!

Si vous faites partie de ceux qui se plaignent à longueur de journée, la question suivante ne vous concerne pas. Par contre, si vous êtes joyeux à l'idée de vous réveiller le matin sans qu'il fasse nuit noire ou de vous débarrasser de ce teint frêle hivernal, on est curieux de savoir:

Personnellement, je vais: Brûler mes jeans. Emménager dans une fontaine. Organiser un barbecue nudiste. Demander aux gens dans la rue d'arrêter de geindre pour quelques degrés. Prendre une belle gourde dans mon sac. Nager, nager, nager: dans le lac, dans les rivières de forêt, à la piscine municipale de ma commune ou dans ma fontaine, simplement. Faire plus de glaçons. Essayer de ne pas laisser trainer au soleil le gruyère de l'apéro. Mettre le rouge au frais. Je déconne. Faut pas exagérer.

Joli programme! Mais malgré les belles activités prévues, il ne faut surtout pas oublier de s'hydrater, de mettre de la crème solaire, de manger 5 fruits et légumes par jour, de porter un chapeau et des lunettes. Parce que le soleil, ça tape!

Je recommande de: Dormir. Médire. Gémir. Subir. Refroidir (en général). Fuir. Cuir. Sourire. Se dévêtir. Se rafraîchir. Je m'en fous, j'aime quand je transpire.

Au final, qu'on soit content, triste, essoufflé, en sueur, tout bronzé ou un peu bourré à cause du rosé, il fait quand même très très chaud pour un mois de juin helvétique.

Canicule, la faute à qui? Le capitalisme. Vladimir Poutine. Moi, je suis juste un peu fragile. La qualité des parasols. Le Covid-19. La pollution. Elizabeth II. Notre mauvaise humeur.

Bon, trêve de bavardages. Le thermomètre est en train de grimper et notre cerveau n'est bientôt plus apte à rédiger. On se voit ce week-end à la Jetée, aux bains des Pâquis, au sommet d'une montagne, au détour d'une forêt... ou à l'apéro!