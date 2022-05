knowyourmeme

Et vous, vous aimez vos voisins? Dites-nous tout

Aujourd'hui, c'est la Fête des voisins et c'est super (ou pas). Donnez-nous votre avis!

Aujourd'hui, c'est la Fête des voisins. Une occasion de passer un moment convivial et de faire connaissance entre voisins et voisines. Mais quelle super idée, non? Non.

Si on en croit les chiffres, à Genève, 95,5% des gens estiment que cet événement a un impact positif sur leurs relations de voisinage et 62,5% trouvent même que les liens entre eux s'étaient renforcés.

Initiée il y a plus de 20 ans, la Ville de Genève met même à votre disposition des affichettes et des cartes pour inviter vos voisins. Plus aucune excuse donc. Encore faut-il que vous les aimiez, ces voisins.👇

Participez à notre sondage!

Questions de base...

Aimez-vous vos voisins? Oui, je les adore. Non, par principe je n'aime pas mes voisins.

La Fête des voisins: oui ou non?

Allez-vous participer à cette Fête des voisins? Bien sûr, j'ai l'intention de faire un cake salé, une tarte aux pommes et un pain sans gluten. Jamais de la vie! Je suis en litige avec eux à cause d’une histoire de mur porteur.

Quand vous croisez un voisin...

Quand vous croisez un voisin dans la cage d'escalier, vous êtes plutôt du genre à... Faire semblant que vous êtes au téléphone. Vous arrêter et taper la discute. Dire bonjour en regardant par terre sans vous arrêter.

Qui sont vos voisins?

Les voisins pour vous ce sont: Des amis. Des gens à éviter. Quels voisins? Je ne les ai jamais vus!

Les mots dans l'ascenseur ...

Vos voisins ont mit un mot dans l’ascenseur pour organiser une fête… J’y vais et j’amène une bouteille. Pas de problème, mais s'il y a du bruit après 22h j’appelle les flics. Je m’en fiche, de toute façon je ne suis jamais là.

Ce genre de mots passifs-agressifs...

1 / 23 Les mots passifs-agressifs des voisins source: instagram chersvoisins

Le voisin parfait:

C’est quoi «le voisin parfait» d’après vous? C’est celui qui habite à l’étranger. C’est celui qui m’ignore aussi dans la cage d'escalier. C’est celui qui organise des apéros toutes les semaines.

Ah les voisins !

Bon les voisins au final, c’est quand même cool, surtout pour: Réceptionner des colis. Nourrir le chat pendant les vacances. Se sentir un peu moins seul.

Vous avez des anecdotes invraisemblables de voisinage à nous raconter? Rendez-vous dans les commentaires!

watson

