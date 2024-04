Image: shutterstock

Sondage

10 millions d'habitants en Suisse, vous en pensez quoi?

L'UDC propose de limiter la population résidente permanente de la Suisse. Cette initiative suscite le débat. Et vous, quel est votre avis? Répondez à notre grand sondage représentatif.

Plus de «Suisse»

La population suisse connaît une croissance démographique constante ces dernières années. Cette évolution, alimentée par l'immigration, suscite des débats politiques vifs. En avril 2023, l'UDC – première force au Parlement –, a déposé une initiative populaire intitulée «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)». Cette proposition, soumise au vote du peuple, vise à limiter la hausse de la population.



En clair, pour l'UDC, d'ici 2050, la Suisse ne doit pas compter plus de 10 millions d'habitants en 2050.

Si le texte est adopté par le peuple, le Conseil fédéral et le Parlement devront prendre des mesures dès que la population résidante permanente dépasse les 9,5 millions. Les personnes admises à titre provisoire ne pourraient plus, par exemple, obtenir de permis d'établissement. Le regroupement familial serait également rendu plus difficile. Pour finir, si toutes les mesures restent sans effet, la Suisse devrait, en dernier recours, dénoncer l'accord de libre circulation des personnes avec l'UE.

Que pensez-vous de la proposition de l'UDC? Etes-vous pour ou contre ? En collaboration avec l'institut de recherche sociale DemoSCOPE et le fonds de fondation Strategiedialog21, nous voulons aller au fond des choses. En participant à l'enquête, vous nous aidez à dresser un tableau pertinent de la situation. Merci beaucoup!



👉CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER AU SONDAGE👈



Nous évaluerons l’enquête au cours de l’été et présenterons les résultats sur watson.ch. Les participations multiples ne sont pas autorisées.



(jah)