10 millions de Suisses en 2040? Voici les scénarios du Conseil fédéral

L'UDC a axé sa campagne pour les élections fédérales autour de la peur d'une Suisse à 10 millions d'habitants. Un scénario qui devrait se vérifier bientôt, selon les prévisions du Conseil fédéral.

2023 a marqué un tournant historique: pour la première fois, la population suisse a franchi le seuil des neuf millions d'habitants. A la fin du troisième trimestre, en considérant quelque 104 000 étrangers non-permanents, notre pays parvenait à passer, de peu, cette barre fatidique. Une situation confirmée par les derniers chiffres disponibles, publiés début décembre par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Fin septembre 2023, la Suisse comptait 9 042 991 millions d'habitants.

Que va-t-il se passer ensuite? Comme les dernières élections fédérales l'ont montré, le sujet de la croissance démographique est très sensible en Suisse. L'UDC, qui a réalisé le troisième meilleur résultat de son histoire, a axé sa campagne sur ce thème, résumé par le slogan «Non à une Suisse à 10 millions d'habitants».

Le scénario que le premier parti de Suisse s'engage à combattre deviendra pourtant bientôt réalité. Du moins, si l'on s'en fie aux prévisions élaborées par l'OFS à la demande du Conseil fédéral. Trois scénarios sont envisagés. Selon deux d'entre eux, le seuil des 10 millions d'habitants sera franchi au plus tard en 2040.

Le premier scénario, appelé «scénario de référence», prolonge les évolutions observées au cours des dernières années. Il prévoit une population de 9,4 millions d'habitants en 2030, 10 millions en 2040 et 10,4 millions en 2050.

Le deuxième, qualifié de «haut», combine un choix d’hypothèses plus favorables à la croissance démographique. Selon ce scénario, la barre des 10 millions sera franchie en 2034 déjà, alors qu'en 2050, la Suisse comptera plus de 11 millions d'habitants.

Finalement, le «scénario bas» se base sur des hypothèses moins favorables à la croissance démographique. D'après cette prévision, la Suisse n'atteindra jamais 10 millions d'habitants avant 2070, date à laquelle les prévisions s'arrêtent.

Jusqu'à 16 millions d'habitants?

Seulement l'avenir nous dira lequel de ces trois scénarios se rapprochera le plus de la réalité. En revanche, ce qu'il est d'ores et déjà possible de faire, c'est de comprendre si et où il y aura de la place pour loger la population de demain. Surtout si l'on considère la crise actuelle du secteur du logement, menacé par la pénurie et la hausse des prix.

Selon ses calculs de la société de conseil immobilier Wüest Partner, le pays a de la place pour 2,73 millions de personnes supplémentaires, soit une Suisse à 11,4 millions d'habitants. Sibylle Wälty, chercheuse en développement territorial à l'EPF de Zurich, va encore plus loin: selon elle, la Suisse peut accueillir jusqu'à 16 millions d'habitants.

Mais où pourrait-on mettre autant de personnes? Selon les experts cités, les plus grandes possibilités de développement résident dans la densification des zones déjà construites autour des grandes villes. On y trouve notamment des espaces vides, des sites industriels en friche et des bâtiments pouvant être agrandis.

Il faudra peut-être faire vite. Après le changement de millénaire, l'OFS ne prévoyait, même dans le scénario maximal, que 8,7 millions d'habitants en 2060. La Suisse a franchi ce seuil il y a deux ans, soit 39 ans plus tôt que prévu.