Six Suisses sur dix vont bien, mais certains thèmes les préoccupent

Six Suisses sur dix (61%) se disent satisfaits de leur situation, selon un sondage réalisé par l'institut de recherche GFS Bern sur mandat de la SSR et publié mercredi. Seuls 5% ne le sont pas.

Le sondage a été réalité au premier trimestre 2023, et près de 58 000 personnes y ont répondu. La satisfaction est surtout liée à la vie privée, 37% des sondés ayant attribué une note de 8 ou plus sur un maximum de 10 à leur degré de satisfaction professionnelle.

<strong>Pouvoir passer plus de temps dans la nature les rendrait encore plus heureux, estime la majorité d'entre eux. Leurs autres souhaits sont avoir plus d'argent, dormir plus et passer plus de temps avec la famille.

Revers de la médaille, près d'un tiers des Suisses se trouvent dans une situation financière plutôt lourde ou très lourde, surtout en Suisse italienne et romanche. Avec la pression croissante de la performance, c'est le facteur qui affecte le plus leur sentiment de bonheur.

Le changement climatique , préoccupation principale

Comme le souligne le service public dans son sondage, les Suisses sont toutefois inquiets pour la planète. Si 5,91% des personnes interrogées pensent que le changement climatique n'est pas imputable à l'activité humaine, l'écrasante majorité (68,67%) affirme qu'il s'agit d'un problème sérieux et qu'il faut intervenir au plus vite.

«Ce sont les Romands qui aspirent le plus à une action rapide: 76% contre 66% en Suisse alémanique» La RTS selon les résultats de son sondage

Au niveau suisse, ce sont majoritairement les femmes qui se soucient de l'avenir de la planète. Elles sont 80,38% à affirmer que le pays est responsable d'agir contre le changement climatique, et ce, même si les pays aux plus fortes émissions de CO2 ne participent pas à l'effort collectif, contre 63,81% des hommes.

