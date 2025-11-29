La Suisse vote sur deux sujets très clivants ce dimanche. Image: montage watson

Qu'avez-vous voté et pourquoi? Notre sondage

La Suisse vote ce dimanche. Au-delà du résultat, c'est les raisons qui poussent les électeurs dans leurs choix qui intéressent, participez à notre sondage.

Dimanche, les électeurs et électrices suisses se prononcent dans les urnes sur l'Initiative «Service citoyen» et sur «l'initiative Pour l'avenir» des Jeunes Socialistes. A cette occasion, l'institut de sondage YouGov Suisse mène une enquête sur les raisons qui ont incité les électeurs à soutenir ou à rejeter ces deux propositions.

Ce sondage s'adresse à tous les électeurs suisses. Avez-vous déjà voté? Si oui, dites-nous pourquoi vous avez voté oui ou non.

Les deux objets fédéraux 1. Initiative «Service citoyen»

Toute personne avec un passeport suisse doit accomplir un «service en faveur de la collectivité et de l'environnement». L'obligation de servir s'appliquerait donc désormais aussi aux femmes.



2. Initiative «Pour l'avenir»

Les héritages et les donations supérieurs à 50 millions de francs seraient imposés à hauteur de 50%. Les recettes issues de ce nouvel impôt seraient affectées à la «lutte socialement juste» contre le changement climatique.





YouGov Suisse YouGov Suisse est l'un des principaux instituts d'études de marché et sociales suisses. Issue de l'ancienne société LINK Marketing Services AG, elle a été officiellement rebaptisée YouGov Suisse en mars 2024. Pour en savoir plus, cliquez ici.

