Marijana et beaucoup de touristes sont bloqué à Dubaï sans aide extérieure.

«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent

Après une nuit d'angoisse, les touristes suisses qui se trouvent dans l'émirat sont livrés à leur sort. Témoignages.

L’escalade militaire qui ravage le Moyen-Orient depuis samedi a touché Dubaï. Alors que le trafic aérien dans la région s’est en grande partie arrêté, et que des milliers de vols ont été annulés, des voyageurs suisses se retrouvent eux aussi bloqués aux Émirats arabes unis.

Le pays a dû défendre son espace aérien contre des attaques de missiles iraniens. Selon le ministère de la Défense, depuis samedi, 165 missiles balistiques iraniens et 541 drones en direction du pays ont été enregistrés.

La plupart ont été interceptés. Des débris ont toutefois endommagé par endroits des infrastructures civiles. Deux hôtels cinq étoiles de Dubaï figurent parmi les bâtiments touchés.

La situation pour les touristes se reflète dans des récits de vacanciers suisses à Dubaï. Ceux-ci ont raconté à watson les alertes aux missiles en pleine nuit, les sous-sols d’hôtels bondés, les fortes détonations et l’angoisse de ne pas savoir quand ils pourront rentrer chez eux.

L'angoisse au milieu de la nuit

Une femme hébergée dans un hôtel sur la plage de Palm Jumeirah et qui souhaite rester anonyme a raconté à watson:

«Une alerte aux missiles sur mon smartphone m’a réveillée à 00h30»

D’abord, elle et son compagnon se sont réfugiés dans la salle de bains. Puis, après avoir entendu de fortes détonations, le couple s'est rendu dans le hall de son hôtel.

Elle raconte:

«Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie»

Les clients de l'hôtel ont ensuite été conduits au sous-sol de l’établissement. «C’était complètement bondé», raconte la Suissesse.

L'alarme reçue par une touriste suisse à 00h30 samedi. Image: zVg

Après quelques heures, l’hôtel a également ouvert le restaurant afin d’offrir davantage d’espace. Elle explique:

«J’ai dormi par terre contre un mur dans le restaurant, le plus loin possible des fenêtres»

Un couple logé au Fairmont Hotel, où une explosion a été signalée samedi, décrit une expérience similaire:

«Hier soir, l’alarme s’est déclenchée et nous nous sommes tous rassemblés au sous-sol de l’hôtel, où nous avons passé la nuit.»

Les attaques continuent

Durant la journée du dimanche, la tension est restée palpable à Dubaï. Un touriste suisse raconte:

«Aujourd’hui, on a entendu des explosions de missiles de défense»

Les touristes ont reçu la recommandation de rester à l’hôtel ou à l’intérieur, jusqu’à nouvel ordre.

La Suissesse Marijana est elle aussi bloquée à Dubaï. Les Avec une amie, elle passait ses vacances au Riu Dubai, à environ 20 kilomètres du centre-ville, près de l’aéroport.

Marijana attend des informations. Image: dr

Après l’alarme, les deux femmes se sont également rendues dans le hall de leur hôtel. Elle raconte:

«Beaucoup étaient nerveux, il y avait aussi de nombreuses familles avec de jeunes enfants»

Un peu plus tard, un membre de l’armée est venu expliquer que les clients pouvaient regagner leur chambre.

Depuis, il y a dans l'air un mélange d’état d’alerte et d’incertitude. Marijana explique:

«Ce matin, on a vu un nuage de fumée noire, sans savoir exactement ce qu'il s’était passé. On entend souvent les avions de chasse passer et de fortes détonations.»

Marijana a vu cette fumée noire depuis son hôtel. Image: dr

La touriste suisse est critique vis-à-vis de la communication sur place. Combinée aux fausses informations circulant sur les réseaux sociaux, la situation est difficile à évaluer. Elle raconte l'ambiguïté:

«Nous n’avons pratiquement aucune information, rien n’est communiqué. Mais l’activité continue et tout le monde dit que c’est sûr.»

Elle préfère toutefois rester calme et lance:

«Je pense que la pire chose à faire serait de céder à la panique»

Une amie lui a conseillé de se rendre immédiatement à l’aéroport, «mais là-bas, c’était vraiment le chaos et nous ne voulions pas ça», répond la Suissesse.

Les Suisses sont livrés à eux-mêmes

On ignore pour l'instant quand les touristes suisses pourront rentrer chez eux. Selon la plateforme Flightradar24, plus de 3400 vols ont été annulés dans 7 grands aéroports. Les important aéroports de transits que sont Dubaï, Abou Dhabi et Doha sont particulièrement touchés.

À Dubaï, des parties de l’aéroport ont été endommagées après les attaques. D’après Reuters, quatre personnes ont été blessées et un terminal a également subi des dégâts.

Un nuage de fumée visible derrière l’aéroport de Dubaï, dimanche. Image: keystone

Samedi soir, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indiquait qu’aucune évacuation organisée n’était prévue à ce stade.

Les personnes souhaitant quitter le pays étaient invitées à se renseigner auprès des compagnies aériennes et à suivre les instructions des autorités locales. En cas d’urgence, la helpline du DFAE était toutefois active 24h/24.

Beaucoup de Suisses n’ont donc d’autre choix que d’attendre. Marijana, elle, s'est résignée:

«Je crois que pour le moment, personne ne peut vraiment nous aider»

La touriste devait en principe rentrer en Suisse mercredi. Mais depuis dimanche, on sait que Swiss a suspendu tous ses vols à destination de Dubaï jusqu’au 4 mars inclus.