«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
L’escalade militaire qui ravage le Moyen-Orient depuis samedi a touché Dubaï. Alors que le trafic aérien dans la région s’est en grande partie arrêté, et que des milliers de vols ont été annulés, des voyageurs suisses se retrouvent eux aussi bloqués aux Émirats arabes unis.
Le pays a dû défendre son espace aérien contre des attaques de missiles iraniens. Selon le ministère de la Défense, depuis samedi, 165 missiles balistiques iraniens et 541 drones en direction du pays ont été enregistrés.
La plupart ont été interceptés. Des débris ont toutefois endommagé par endroits des infrastructures civiles. Deux hôtels cinq étoiles de Dubaï figurent parmi les bâtiments touchés.
La situation pour les touristes se reflète dans des récits de vacanciers suisses à Dubaï. Ceux-ci ont raconté à watson les alertes aux missiles en pleine nuit, les sous-sols d’hôtels bondés, les fortes détonations et l’angoisse de ne pas savoir quand ils pourront rentrer chez eux.
L'angoisse au milieu de la nuit
Une femme hébergée dans un hôtel sur la plage de Palm Jumeirah et qui souhaite rester anonyme a raconté à watson:
D’abord, elle et son compagnon se sont réfugiés dans la salle de bains. Puis, après avoir entendu de fortes détonations, le couple s'est rendu dans le hall de son hôtel.
Elle raconte:
Les clients de l'hôtel ont ensuite été conduits au sous-sol de l’établissement. «C’était complètement bondé», raconte la Suissesse.
Après quelques heures, l’hôtel a également ouvert le restaurant afin d’offrir davantage d’espace. Elle explique:
Un couple logé au Fairmont Hotel, où une explosion a été signalée samedi, décrit une expérience similaire:
Les attaques continuent
Durant la journée du dimanche, la tension est restée palpable à Dubaï. Un touriste suisse raconte:
Les touristes ont reçu la recommandation de rester à l’hôtel ou à l’intérieur, jusqu’à nouvel ordre.
La Suissesse Marijana est elle aussi bloquée à Dubaï. Les Avec une amie, elle passait ses vacances au Riu Dubai, à environ 20 kilomètres du centre-ville, près de l’aéroport.
Après l’alarme, les deux femmes se sont également rendues dans le hall de leur hôtel. Elle raconte:
Un peu plus tard, un membre de l’armée est venu expliquer que les clients pouvaient regagner leur chambre.
Depuis, il y a dans l'air un mélange d’état d’alerte et d’incertitude. Marijana explique:
La touriste suisse est critique vis-à-vis de la communication sur place. Combinée aux fausses informations circulant sur les réseaux sociaux, la situation est difficile à évaluer. Elle raconte l'ambiguïté:
Elle préfère toutefois rester calme et lance:
Une amie lui a conseillé de se rendre immédiatement à l’aéroport, «mais là-bas, c’était vraiment le chaos et nous ne voulions pas ça», répond la Suissesse.
Les Suisses sont livrés à eux-mêmes
On ignore pour l'instant quand les touristes suisses pourront rentrer chez eux. Selon la plateforme Flightradar24, plus de 3400 vols ont été annulés dans 7 grands aéroports. Les important aéroports de transits que sont Dubaï, Abou Dhabi et Doha sont particulièrement touchés.
À Dubaï, des parties de l’aéroport ont été endommagées après les attaques. D’après Reuters, quatre personnes ont été blessées et un terminal a également subi des dégâts.
Samedi soir, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indiquait qu’aucune évacuation organisée n’était prévue à ce stade.
Les personnes souhaitant quitter le pays étaient invitées à se renseigner auprès des compagnies aériennes et à suivre les instructions des autorités locales. En cas d’urgence, la helpline du DFAE était toutefois active 24h/24.
Beaucoup de Suisses n’ont donc d’autre choix que d’attendre. Marijana, elle, s'est résignée:
La touriste devait en principe rentrer en Suisse mercredi. Mais depuis dimanche, on sait que Swiss a suspendu tous ses vols à destination de Dubaï jusqu’au 4 mars inclus.