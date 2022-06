Image: watson

Politique de bagages et annulations: voici ce qui vous énerve chez Easyjet

En mai dernier, la compagnie aérienne low cost annulait jusqu'à 400 vols dans toute l'Europe, en plein week-end de l'Ascension. Nous avons voulu savoir ce que vous en pensiez👇.

C'est l'été dans quelques jours, et les grandes chaleurs pointent le bout de leur nez un peu partout en Europe. Et si vous en avez ras-le-bol des lacs suisses et des piscines municipales, vous ferez sûrement partie de ceux qui achètent last minute, ou pas, un billet Easyjet en direction des plages méditerranéennes. Eau turquoise et sable fin, vous voilà!

A l'aéroport, vous avez déjà votre chapeau de paille sur la tête et votre maillot sous les habits. Seulement voilà, voyager low cost a souvent un prix, et la compagnie aérienne réserve bien des surprises à ses vacanciers. En mai dernier, entre 200 et 400 vols ont été annulés dans toute l'Europe, en plein week-end de l'Ascension.

9% d'entre vous ont eu leur vol annulé

La majorité d'entre vous a rigolé à l'idée que les avions soient restés cloués sur le tarmac.

Et désolé pour les 9% qui ont loupé leur vol du week-end de l'Ascension... 😭 Image: sondage watson

Par contre, là où vous rigolez moins, c'est lorsqu'on mentionne la nouvelle politique de bagage. Oui, ça coûte plus cher. Mais surtout, il y a une chance sur deux de mal mesurer sa valise et d'avoir l'air bien bête devant le steward quand la taille dépasse les dimensions autorisées.

22% d'entre vous sont prêts à passer outre pour un week-end à Mykonos. Image: sondage watson

Une majorité d'entre vous avoue que, parfois, il n'y pas d'autre solution...

A moins de prendre son vélo pour aller en Egypte! Image: sondage watson

On se retrouve à Alexandrie. via GIPHY

Au final, qu'on aime ou qu'on n'aime pas EasyJet, pour 33% d'entre vous, «vacances» riment encore avec «avion», même après la pandémie.

Mais le débat reste ouvert: 26% de nos lecteurs s'inquiètent pour les conséquences sur la planète 🌍 Image: sondage watson

On espère quand même que cet été, que vous choisissiez la Suisse, l'Espagne, l'Italie ou l'Egypte, vous pourrez vous envoler vers votre destination de rêve! ☀️