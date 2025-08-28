La police lausannoise interpelle un jeune armé d'un couteau

La présence d’un jeune homme en possession d’un couteau a nécessité l’intervention de «trois patrouilles de la Police municipale de Lausanne, dont une du Groupe d’intervention, ainsi que d’une ambulance», mercredi soir à Lausanne, indique le porte-parole de la Police municipale lausannoise, Michel Gandillon, joint par watson à la suite d’un signalement effectué par un habitant à notre rédaction.
Le porte-parole précise les causes et circonstances de l’intervention policière, dans le quartier animé de Chauderon. «Mercredi 27 août 2025, à 21h00, la Centrale vaudoise de police était informée qu’un individu se trouvait en possession d’un couteau devant une entrée d’immeuble au chemin de Boston à Lausanne.»
Le porte-parole poursuit:
Michel Gandillon précise qu’«une voiture stationnée chemin de Boston a été légèrement endommagée (une griffure sur le pare-brise) et que le propriétaire se réserve le droit de déposer une plainte pénale».
«Aucune notion de menace» n’a été constatée par les policiers lors de leur intervention, selon le porte-parole.
Ce n'est pas tout à fait ce que dit un habitant du chemin de Boston, qui fait part à watson du témoignage que lui aurait livré une «amie», qui «se remet de ses émotions» et qui «ne souhaite parler ni à la presse, ni à la police». Lui-même n’était pas présent sur les lieux au moment des faits.
D’après cette amie, le jeune homme, décrit comme «de couleur» et «mineur», tenait un «couteau de cuisine» et proférait des «propos incohérents». L’amie en question se serait sentie «personnellement menacée» par le jeune homme, ne constatant qu’après coup qu’il tenait un couteau.
Notre interlocuteur donne les raisons pour lesquels il tient à relater ce «témoignage». «Le chemin de Boston où j’habite connaît beaucoup de passage, de jour comme de nuit.»
Il ajoute:
Il n’y a apparemment aucun lien entre les faits survenus mercredi soir Chemin de Boston et les émeutes qui se sont produites dimanche et lundi suite à la mort du jeune Marvin.