Faut-il interdire les feux d'artifice? On veut votre avis!

Les feux d'artifices, il y a des gens qui adorent ça. Et d'autres qui détestent. Et vous?! On veut votre avis.

L'année touche à sa fin. A Nouvel-an, comme au 1er août, on verra nombre de fusées exploser dans une myriade de couleurs dans le ciel suisse. Beaucoup de monde adore lever les yeux au ciel pour voir la nuit s'éclairer de mille feux. Mais d'autres désapprouvent en silence. Et ils ont décidé de se faire entendre.

Cet automne, l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifices» a été déposée à la Chancellerie fédérale. Elle a été déclarée valable avec 137 193 voix.

Le texte demande que la vente et l'utilisation de feux d'artifice soient interdits. La raison principale invoquée par ses partisans: le bruit. Les produits pyrotechniques qui ne font pas de bruit ne sont toutefois pas concernés et seraient encore autorisés. Les fameux «vésuves» qu'on pose au sol pourraient donc toujours être allumés. Mais les choses s'annoncent plus difficiles pour les fusées.

L'interdiction concernerait d'ailleurs uniquement les privés. Les feux d'artifice publics lors de manifestations doivent rester possibles, selon l'initiative. Ils devront toutefois continuer à faire l'objet d'une autorisation.

Que pensez-vous de l'interdiction des feux d'artifice pour les particuliers? Pour, contre, indécis? Vous adorez mais ne supportez pas de voir votre adorable petit toutou courir se terrer sous le lit chaque 1er Août?

Ca tombe bien, watson a besoin de votre avis! En collaboration avec l'institut de recherche sociale DemoSCOPE, participez à notre enquête, qui nous aidera à dresser un tableau nuancé de la situation.

