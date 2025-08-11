beau temps23°
Aéroport de Zurich: 10 kg de cocaïne dans ses valises

Malgré son astuce, les douaniers suisses ont chopé cette Brésilienne

Début août, une Brésilienne de 42 ans a été arrêtée à l’aéroport de Zurich avec 10 kg de cocaïne cachés dans deux valises à double fond.
11.08.2025, 12:0711.08.2025, 12:08
Une Brésilienne de 42 ans a été pincée début août à l'aéroport de Zurich avec quelque 10 kilos de cocaïne dans deux valises à double fond. L'une des valises a été récupérée au comptoir des objets trouvés.

Le 2 août dernier peu avant minuit, les douaniers ont contrôlé la voyageuse arrivée de São Paulo via Lisbonne, précise lundi un communiqué de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Les agents ont découvert à l'aide d'un appareil à rayons X un double fond dans la valise, qui contenait près de cinq kilos et demi de cocaïne.

Une radiographie de la valise à double fond dans laquelle la cocaïne était dissimulée.
Une radiographie de la valise à double fond dans laquelle la cocaïne était dissimulée.Image: BAZG

Mais ils ont aussi trouvé un document provenant du bureau des objets trouvés: une seconde valise de la Brésilienne n'était apparemment pas encore arrivée. Les agents ont remis la femme et son bagage saisi à la police cantonale de Zurich et signalé la valise manquante.

Le lendemain, la police a récupéré le second bagage au bureau des objets trouvés de l'aéroport de Zurich. Cette valise comportait aussi un double fond, dans lequel étaient cachés 4,6 kg de poudre.

Pour mémoire, les saisies de drogues à l'aéroport de Zurich ont nettement augmenté l'an dernier. Celles de cocaïne ont notamment bondi à 117 kilos en 2024, contre 42 kilos une année plus tôt. La police a arrêté 172 trafiquants, soit 44 de plus qu'en 2023. (jah/ats)

Ces pranks de mariage cachent un vrai problème
Tout a démarré avec des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux - que nous avons visionnées. On y voit Vincent Veillon, sur le plateau de RTS Première, la voix trafiquée. Puis le visage de Jean-Marc Sabet, patron de la société b-sharpe, apparaît. A l'écran, l'entrepreneur romand, actif dans la fintech, décrit une opportunité unique à saisir et affirme qu'il est impossible «d'ouvrir cette plateforme à tout le pays, car les résultats sont si puissants qu'ils risqueraient de déstabiliser le système».
