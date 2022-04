Vous n'aimez pas trop les activistes aux mains collées, d'après notre sondage

Le logo utilisé par les activistes a fait couler beaucoup d'encre, de par sa ressemblance frappante avec notre boisson nationale: le Rivella. Le petit clin d'œil n'a pas échappé aux internautes et vous n'avez pas vraiment goûté au plagiat. Vous avez été nombreux (38%) à voter pour «a-t-on déjà vu un activiste avoir du goût».

De manière plus générale, la thématique de l'écologie vous intéresse. Vous êtes plus de 28% à «penser au climat chaque jour que Dieu fait». Mais le pessimisme, voire le fatalisme, est aussi de mise. Vous êtes plus de 26% à estimer que tout est déjà joué: les carottes sont cuites, en somme. A noter qu'une petite partie de nos lecteurs pensent que ces actions – ou l'écologie – sont commerciales.

Et le climat dans tout ça?

Vous ne les portez pas tant dans votre cœur, ces valeureux activistes. Vous êtes 25% à répondre que se coller les mains sur le bitume n'est pas vraiment une idée exceptionnelle , et même 18% à leur souhaiter une petite partie de ballon sur l'autoroute pour moins vous «pomper l'air». Enfin, vous êtes 17% à louer ces actions et leur abnégation.

Après Lausanne et Genève, c'est au tour de Berne d'avoir été bloquée, ce mardi matin, par des activistes écologistes. A la hauteur de la sortie d'autoroute du Wankdorf, les mains collées au bitume, les militants de Renovate Switzerland ont réitéré leurs protestations face à l'inaction du gouvernement en bloquant des routes. D'après notre sondage, ces actions ont tendance à vous embêter plus que vous sensibiliser.

Renovate Switzerland continue à paralyser les différentes villes en Suisse. Encore aujourd'hui, ils ont protesté à Berne. Nous vous avons demandé ce que vous pensiez de ces actions et voici vos réponses.

Cette fois-ci, après Lausanne et Genève, place à Berne.

Cette fois-ci, après Lausanne et Genève, place à Berne. Image: sda

