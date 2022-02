Dites-nous tout: vous allez ôter le masque le 16? Il vous manquera? 😏

Image: Shutterstock / Montage watson

Sondage

Le masque, c'est bientôt fini! Quoique... Et si vous nous disiez ce que vous en pensez, vous, de ce bout de tissu qui connaît mieux votre bouche que votre propre partenaire? Le 16 février, allez-vous le jeter aux oubliettes ou le garder fièrement? Sondage!

Rêve ou réalité? La levée des principales mesures sanitaires est actuellement en consultation. Le Conseil fédéral devrait ainsi annoncer le 16 février prochain la fin du passe Covid, des isolements... et du masque. Oui, cet objet dérisoire qui a pris tant d'importance dans nos vies depuis presque deux ans! Pas plus tard que ce 8 février, les représentants des transports publics et magasins ont déclaré – prudemment – qu'il était effectivement temps que le masque tombe en leurs espaces.

Au sein de la rédaction de watson, on s'est rendu compte que certains se réjouissaient de s'en débarrasser à jamais quand d'autres comptaient prolonger son utilisation dans certains cas. Mais ce qui nous intéresse, c'est vous, comme dirait Marine Le Pen🤪 Allez, voici de quoi vous distraire le temps d'un Sanbittèr:

Le 16 février, vous continuerez à mettre un masque dans les transports même si ce n'est plus obligatoire? Vous êtes sérieux? 😡 La soumission volontaire à l'hygiénisme ambiant, ça suffit! Eh bien, je crois que oui. 🙂 Les transports publics, c'est sale. Le masque est devenu une bonne habitude pour ces situations-là. Si je suis dans un métro lausannois, oui. 👍 Si je suis dans un bus de montagne peu fréquenté, non. 👎 Je suis pragmatique!

Si vous décidez de le garder dans les transports, comment réagirez-vous face à ceux qui ne le porteront plus? Ben je les mépriserai. Ben je les engueulerai. Ben je les ignorerai.

Quel point négatif voyez-vous avant tout dans le masque? Sa propension à m'empêcher de respirer. L'impossibilité de draguer avec mon sourire. Les bouchères et autres aphtes buccaux qu'il m'a fourgués. Mon haleine putride. Ma putride haleine.

Et un point positif? Ça me protège de l'odeur des autres, je préfère la mienne. 😁 Moi j'adore l'odeur du masque lui-même, en fait. Je peux bailler tranquillos au job pendant les séances inutiles (les séances quoi). Ce que j'aime bien, c'est que les masques démasquent les gens: on découvre que certains sont des moutons, d'autres des rebelles... Je peux faire toutes les grimaces que je veux sans être vu. Ça protège contre le Covid (je crois).

Le philosophe Emmanuel Levinas fait dépendre du concept de visage la définition de l'humanité. Ça vous inspire quoi? Que le masque a camouflé provisoirement (un peu de) notre humanité. Que sa thèse est fausse. Que j'aime encore plus le masque (j'aime pas trop les êtres humains).

La pire chose que vous ayez faite avec un masque? J'ai remis le même une bonne vingtaine de fois. J'ai braqué une banque. Je l'ai mis à l'envers après l'avoir mis à l'endroit. J'en ai filé un usagé à quelqu'un en lui disant «Je l'ai quasi pas utilisé!» J'ai fait l'amour avec. Je ne l'ai jamais mis!