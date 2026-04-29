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Sondage

Que signifie l'amitié pour vous? Dites-nous tout!

Nous sommes plus connectés que jamais, mais plus d'une personne sur trois se sent seule en Suisse. Nous voulons savoir ce que vous pensez de l'amitié et comment vous vivez vos relations amicales. Participez à notre sondage.

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Plusieurs études montrent que des relations sociales étroites constituent un facteur important pour le bien-être et contribuent même à une longue vie. Et pourtant, plus de 42% des personnes vivant en Suisse se sentent parfois ou souvent seules. Ce pourcentage grimpe à près de 60% chez les 15-24 ans.



Nous aimerions savoir comment vous vivez vos amitiés et ce qu’elles représentent pour vous. Combien d’amis et d’amies avez-vous? Avez-vous un meilleur ami ou une meilleure amie? A quoi ressemble pour vous une bonne amitié? Et quelle serait une raison d'y mettre fin?

Participez à notre sondage avec l'institut Demoscope et retrouvez les résultats prochainement sur watson. (hah)