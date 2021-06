Suisse

Tir au but raté de Mbappé «Je ne me fais pas de souci pour lui»



Image: Pool AP

Mbappé le surdoué pourra-t-il se relever de son cuisant échec?

Au lendemain de son tir au but raté contre la Suisse, la star française Kylian Mbappé prend cher sur les réseaux sociaux. L'orgueilleux surdoué pourra-t-il surmonter cet échec? Les spécialistes joints par watson ont leur petite idée.

Mythique en parfumerie comme en football, le numéro 5 n’a hier soir pas porté chance à Kylian Mbappé. Pétri de talent et d’orgueil, l’attaquant français avait choisi d’être le cinquième tireur de son équipe lors de la séance des tirs aux buts. Le cinquième et dernier, celui dont la réussite à cet exercice périlleux vaut généralement victoire et qualification. Autant dire qu’on s’en souvient, du cinquième tireur. Problème, on s'en souvient aussi en cas d’échec.

«Il a toujours été précoce»

Face à la Suisse, la prise de responsabilité de Kylian Mbappé, dans ce rôle de primus inter pares qu’il semble vouloir s’attribuer, restera à jamais synonyme de défaite. En même temps, comme dirait l’autre, prendre ses responsabilités, c’est ne pas les fuir. Le tout à 22 ans. «Mbappé a toujours été précoce. Que ce soit au foot ou à l’école. A 12 ans, il s’ennuyait en classe», note Hervé Penot, journaliste au quotidien sportif français L’Equipe.

C’est donc précocement que Kylian Mbappé va devoir gérer ce qu’avant lui des stars plus âgées au moment des faits ont dû surmonter. Michel Platini en 1986 au Mexique contre le Brésil. A la différence que son pénalty manqué n’avait pas causé l’élimination de la France – toi aussi, enfonce le couteau dans la plaie.

Sur les réseaux, où les fans se comptent en millions, Mbappé s’est excusé (what else?):

N'empêche, il prend cher

C’est ce qui arrive quand les réputations sont paraissent usurpées, aux yeux de certains du moins. Ainsi, le feu-follet de Bondy, la ville de Seine-Saint-Denis où il a grandi, serait un puceau comparé au génial taiseux de Rosario, l’Argentin Lionel Messi.

Messi est le joueur avec le plus de talent de tous les temps. Messi est un joueur qui n’a qu’un seul égal et qui a été extraordinaire pendant presque 15 ans. Ne parlez pas encore de Mbappé comme un concurrent https://t.co/Fv8Ut86VSK — Karim Benzema (@BasharCurtis) June 29, 2021

Le blues dure longtemps?

«Je ne crois pas, tranche Hervé Penot. Je ne le vois pas se laisser abattre par ce qu’il s’est passé. Il va rebondir au plus vite. En club, déjà, avec le PSG, puis en équipe nationale, où il aura à cœur de montrer sa vraie valeur.»

Pour Yves Débonnaire, ancien footballeur au FC Sion, chef de la formation des entraîneurs en Suisse et consultant à la RTS, il ne faut pas voir Mbappé comme le stéréotype du jeune joueur fragile. «C’est un talent confirmé, champion du monde à 18 ans. Un attaquant de classe mondiale.»

«Il a certes raté son Euro et son huitième de finale contre la Suisse, mais il va récupérer son rang, j’en suis convaincu»

«Ça arrive, même aux meilleurs»

Le plus compréhensif, le plus indulgent pour le numéro 10 des tricolores, c’est encore Stéphane Chapuisat, star à 20 ans avec la Nati, avant-centre de légende du Borussia Dortmund.

Mbappé a loupé son pénalty? Ça arrive, même aux meilleurs. Remarquez, le Vaudois, lui, l’avait mis au fond lors d’une demi-finale de la coupe UEFA. Avec le Borussia, contre Auxerre, en 1993. «On avait gagné 2-0 chez nous à l’aller et on avait perdu sur le même au match retour en France. Les prolongations n’avaient rien donné. Aux tirs au but, j’étais quatrième tireur, j’avais marqué», se souvient l’ex-buteur du grand club de la Ruhr.

Et Mbappé, sinon? «C’est un attaquant incroyable, sûrement le No1 au monde», lâche Stéphane Chapuisat, vingt ans de plus que le Bondynois.

«Je ne doute pas de sa capacité à encaisser le choc de son pénalty raté. On ne peut pas toujours avoir tout qui réussit. Je ne me fais pas de souci pour lui.»