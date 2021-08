Suisse

Sport

Les étudiants de l'EPFZ et Fribourg sacrés les plus sportifs de Suisse



shutterstock

D'où viennent les étudiants les plus sportifs de Suisse?

D'après une enquête de Swiss University Sports, un grand nombre d'étudiants pratiquent le sport en même temps que leurs études. Zurich et Fribourg ont les meilleurs élèves.

Mêler études et sport, c'est possible? Oui, globalement les étudiants des hautes écoles font 20% de plus de sport que la moyenne nationale, selon une enquête publiée jeudi. Parmi elles, l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et l’Université de Fribourg sont les plus sportives de Suisse.

A l'EPFZ et à Fribourg, la moitié des étudiants et étudiantes pratiquent au moins une fois par semaine un sport universitaire

Au palmarès de la fréquentation, l’Université de Zurich (45%) suivie des universités de Saint-Gall et de Bâle (43% chacune) font aussi un bon score.

D'un point de vue général, près de deux étudiants sur trois (61%) déclarent faire du sport plusieurs fois par semaine, pendant au moins trois heures. Cela représente une hausse de 22% par rapport à 2010. Seuls 5% ne pratiquent jamais de sport. Pour obtenir ces résultats, un total de 18'211 étudiants de 22 universités et hautes écoles suisses a participé à l'étude.

Les femmes s'impliquent plus

En plus de comparer les diverses institutions entre elles, l'enquête «sport et études» visait à également étudier les différences entre les sexes.

Parmi les femmes, 38% profitent de l’offre sportive de leur haute école au moins une fois par semaine, contre 29% d'hommes. Les premières préfèrent le fitness en groupe ou les activités psychocorporelles, de bien-être et de relaxation, les seconds la musculation, le cardio-training individuel et toutes les formes de jeu.

La popularité du sport universitaire s'explique moins par le besoin de convivialité et de performance que par les faibles coûts, révèle le sondage. Autres motivations: la proximité des installations, la qualité des offres et la possibilité de s'essayer à diverses disciplines sans passer par un club.

Sport d'élite et études, c'est possible aussi

Les athlètes de haut niveau y trouvent aussi leur compte. Un système de soutien dédié leur permet de concilier sport d'élite et études, souligne la faîtière des organisations de sport universitaire.

A Tokyo, un tiers de la délégation olympique suisse, la plus performante depuis 1952, était composé d’athlètes ayant mené une telle «double carrière» académique et sportive. C'est le cas d'Anouk Vergé-Dépré, étudiante à l’Université de Fribourg et médaillée de bronze olympique en volley. (ats/fag)