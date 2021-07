Suisse

Sport

Aux JO de Tokyo, Roger Federer et 115 athlètes suisses seront présents



Image: Keystone

Roger Federer et 115 athlètes suisses seront aux JO de Tokyo

Le Swiss Olympic Team pour Tokyo comprend 116 athlètes, dont Roger Federer, qui s'apprête à participer à ses cinquièmes Jeux Olympiques.

Il s'agit de la plus importante délégation suisse aux Jeux Olympiques d'été depuis Atlanta 1996: 116 athlètes vont participer, dont Roger Federer. Le Bâlois tentera d’ajouter une médaille à sa collection olympique, déjà composée de l'or en double (en 2008 avec Stan Wawrinka) et de l'argent en simple (2012).

La liste complète de la délégation, comprenant 29 athlètes Romands, se trouve ici.

«C'est un Swiss Olympic Team passionnant et de haut niveau. Un Swiss Olympic Team qui reflète la diversité de la Suisse et ses quatre régions linguistiques. A Tokyo, ces athlètes, fidèles à notre slogan «All in», vont y aller à fond et écrire de nombreuses histoires – des histoires qui vont transporter les émotions du sport et fasciner la Suisse!»

Les faits et les chiffres sur la délégation

L'équipe d'athlétisme comprend un nombre record de 30 athlètes

La délégation est composée de 55 femmes (47%)

Et de 61 hommes

Pour un nombre total de 26 disciplines

Les plus jeunes athlètes sont âgés de 19 ans (Ditaji Kambundji et Antonio Djakovic)

Heidi Diethelm Gerber et Beat Mändli sont les plus âgés, nés en 1969 (52 ans).

Un objectif d'au moins sept médailles

La Suisse voudra aussi revenir du Japon avec du métal précieux. Ralph Stöckli, Chef de mission de Swiss Olympic, a fixé à «7+» l'objectif de médailles pour les athlètes:

«Nous aurions pu fixer un objectif plus haut. Mais au vu des 15 mois difficiles que nous avons tous vécus et qui nous ont montré quelles sont les priorités, il est plus juste de dire que nous voulons avant tout dépasser les sept médailles de 2016 et des Jeux Olympiques de Rio» explique encore le patron de la délégation.

Soutien de l'Aide sportive

Sur les 116 athlètes sélectionnés pour Tokyo, 104 (soit 90 %) ont bénéficié du soutien de la Fondation de l’Aide Sportive Suisse dans leur parcours vers l’élite mondiale, pour un montant total de près de 9.3 millions de francs.

A lire aussi: les sportifs d'élite, chouchoutés comme jamais par la Confédération

Ces chiffres témoignent de l’importance des contributions financières directes aux athlètes, et ce, depuis le niveau talent national jusqu’à l’élite. (jch)