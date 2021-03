Suisse

Les pré play-offs de Swiss League débutent ce mercredi



Play-offs 2021: mode d'emploi

Les clubs de National League et de Swiss League ont pris leurs décisions concernant le déroulement des play-offs. Résumé des principaux points.

Les fans de hockey sur glace commencent à s'exciter. Et pour cause: ça sent les play-offs depuis ce mercredi! Au programme, le début des pré play-offs de Swiss League. L'occasion de faire le point sur l'organisation des séries finales, revisitée à cause du Covid-19.

National League

🏒 Format

Les pré play-offs concernent les équipes classées de la 7 e à la 10 e place. Séries au meilleur des trois matchs : le 7 e affrontera le 10 e . Le 8 e sera opposé au 9 e . Les vainqueurs seront qualifiés pour les quarts de finale. Ils rejoindront les six premiers du classement.

Si une série est remportée par l'équipe la moins bien classée, elle héritera de la position au classement de l'adversaire qu'elle a battu en pré play-offs. Exemple: Ambri qui finirait 10e de la saison régulière bat Bienne (7e). Ambri deviendrait 7e. En quarts de finale des play-offs, les Tessinois affronteraient le 2e de la saison régulière.

e qu'elle a battu en pré play-offs. Exemple: Ambri qui finirait 10 de la saison régulière bat Bienne (7 ). Ambri deviendrait 7 . En quarts de finale des play-offs, les Tessinois affronteraient le 2 de la saison régulière. Les quarts de finale des play-offs seront joués, comme d'habitude, au meilleur des sept matchs.

des play-offs seront joués, comme d'habitude, Dès les demi-finales, les équipes encore en lice décideront ensemble du format des séries.

📆 Dates

La saison régulière se terminera au plus tard le 5 avril. Dans le cas où certains clubs n'auraient pas disputé les 52 matchs de qualification prévus d'ici-là, le classement sera calculé en fonction de la moyenne de points par match.

Les pré play-offs débuteront le 7 avril.

débuteront le Les play-offs (quarts de finale) commenceront le 13 avril.

(quarts de finale) commenceront le La finale se terminera au plus tard le 14 mai. En cause: la préparation en vue du Championnat du monde à Riga (21 mai au 6 juin).

🦠🚫 Double bulle sanitaire

Pendant les play-offs: les joueurs et membres du staff pourront être seulement dans les patinoires (bulle sport) ou à domicile (bulle domicile). Ils devront être en contact uniquement avec les personnes au sein du club et les membres de la famille vivant dans le même ménage.

les joueurs et membres du staff pourront être (bulle sport) (bulle domicile). Ils devront être en contact uniquement avec les personnes au sein du club et les membres de la famille vivant dans le même ménage. Juste avant le début des play-offs, tous les membres des équipes seront soumis à un test de dépistage du Covid-19.

du Covid-19. Durant les séries, ils passeront aussi un test par semaine.

Les arbitres seront eux aussi soumis à un test au plus tôt trois jours avant le début des play-offs. Un test salivaire à la veille de chaque match sera effectué.

Swiss League

🏒 Format

Les pré play-offs concernent les équipes classées de la 7 e à la 10 e place. Séries au meilleur des trois matchs: Viège (7 e ) affronte les Ticino Rockets (10 e ). La Chaux-de-Fonds (8 e ) sera opposé aux GCK Lions (9 e ). Les vainqueurs seront qualifiés pour les quarts de finale des play-offs. Ils rejoindront les six premiers du classement.

Si une série est remportée par l'équipe la moins bien classée, elle héritera de la position au classement de l'adversaire qu'elle a battu en pré play-offs. Exemple: les Ticino Rockets battent Viège. L'équipe devient 7e. En quarts de finale des play-offs, elle affrontera le 2e de la saison régulière (en l'occurrence Ajoie).

. En quarts de finale des play-offs, elle affrontera le 2 de la saison régulière (en l'occurrence Ajoie). Dans la mesure du possible , les quarts de finale, les demi-finales et la finale des play-offs de Swiss League se joueront au meilleur des sept matchs. Si une équipe était contrainte de se placer en quarantaine, la série concernée serait interrompue.

, les quarts de finale, les demi-finales et la finale des play-offs de Swiss League se joueront Si une équipe était contrainte de se placer en quarantaine, la série concernée serait interrompue. Mais comme en National League, les équipes encore en lice décideront du mode de jeu de chaque tour de play-offs.

📆 Dates

Les pré play-offs débutent ce mercredi 10 mars.

Les play-offs (quarts de finale) commenceront le 17 mars.

(quarts de finale) commenceront le La finale se terminera au plus tard 14 mai.