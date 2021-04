Suisse

Sport

Le manque de sport accroit le risque de décès du Covid



Le manque de sport accroit le risque de décès du Covid

Image: Shutterstock

Salles de sport fermées, impossibilité de faire de l'exercice sans masque... toutes ces entraves à l'exercice physique n'ont pas aidé à lutter contre le virus, selon une étude.

Le manque d'exercice est associé à un risque accru, en cas de Covid-19, de faire une forme plus sévère et d'en mourir, selon une étude sur près de 50'000 patients publiée mercredi.

Les personnes qui étaient physiquement inactives pendant au moins deux ans avant la pandémie étaient plus susceptibles d'être hospitalisées, de nécessiter des soins intensifs et de décéder de la maladie due au coronavirus que les patients qui avaient toujours respecté les recommandations en matière d'activité physique, selon l'étude parue dans le British Journal of Sports Medicine.

Comme facteur de risque de maladie grave, l'inactivité physique n'est dépassée que par un âge avancé et des antécédents de transplantation d'organe, selon les chercheurs.

En fait, comparée aux autres facteurs de risque comme le tabagisme, l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires ou le cancer, «l'inactivité physique était le facteur de risque le plus important dans tous les résultats» soulignent-ils. (ats/afp)