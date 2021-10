Le directeur sportif, Max Eberl, a également souligné la performance de Breel Embolo durant le match contre le Bayern Munich. Image: sda

Nati

Soi-disant écarté, Breel Embolo démonte le Bayern: «Quel grand joueur»

Avec deux buts, une passe décisive et un penalty obtenu, le Suisse a fait des ravages dans la défense munichoise. Il est déjà chaud pour le match de la Nati contre l'Italie dans deux semaines.

Quel match, quelle performance! Le Borussia Mönchengladbach a balayé le Bayern Munich, champion en titre, en seizième de finale de la Coupe d'Allemagne. Avec deux buts (4:0 et 5:0) et des contributions directes aux trois autres buts, Breel Embolo a été l'artisan majeur de cet exploit. Le Suisse a offert la passe décisive sur le 1:0, a initié l'attaque du 2:0 et a obtenu le penalty du 3:0.

L'exploit d'Embolo en vidéo👇 Vidéo: SRF

Ironiquement, Breel Embolo n'aurait pas dû participer au match. «Hütter écarte deux stars de haut niveau!» écrivait le Bild avant le coup d'envoi, assurant (à tort) qu'Embolo et Lars Stindl ne ferait pas partie du onze de départ contre le Bayern.

De quoi faire rire Embolo qui n'a pas pu résister à l'envie d'envoyer une pique au Bild après le match en postant une photo sur Instagram avec la mention: «#rrraaasssieeeertttt😂» (#écarté).

Dans l'interview accordée après le coup de sifflet final, Embolo, qui a été désigné homme du match, est toutefois resté modeste et a mis l'équipe au premier plan:

«Nous savions que nous devions passer à la vitesse supérieure sur le plan offensif et saisir nos chances contre une telle équipe de classe mondiale. Nous l'avons très bien fait» Breel Embolo

L'entraîneur d'Embolo s'est lui félicité que son plan contre le Bayern ait parfaitement fonctionné. «Nous les avons bien analysés. Ils jouent très haut. Nous voulions utiliser Breel Embolo dans leur dos, et nous avons réussi à le faire. Il peut faire beaucoup de dégâts.»

Le directeur sportif, Max Eberl, a également souligné la performance du Suisse de 24 ans : «Il est difficile de distinguer des individalités dans une telle performance, mais Embolo doit être mentionné comme un grand joueur aujourd'hui.» Le responsable a également souligné la performance d'un autre Helvète: «Nico Elvedi a fait un match exceptionnel contre Lewandowski.»

Deux très bonnes nouvelles à deux semaines de l'affrontement capital de la Nati face à l'Italie (le 12 novembre à Rome).

«Je ne me souviens pas avoir vu l'une de mes équipes jouer aussi bien. La façon dont nous avons marqué les buts était absolument de classe mondiale» Adi Hütter

La réaction d'Embolo après le match👇 Vidéo: YouTube/Mussi

(abu) adapté de l'allemand par ffe