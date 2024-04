Les prisons suisses sont pleines à 94,9%

Par rapport à 2023, l'augmentation a été plus importante dans les deux concordats alémaniques que dans le Concordat latin. Mais les taux d'occupation du Concordat de la Suisse centrale et du Nord-Ouest (92,7%) et du Concordat de la Suisse orientale (88,4%) restent en dessous de la valeur nationale.

Parmi les 2076 personnes concernées, 6,3% étaient de sexe féminin, 22% de nationalité suisse. Plus de la moitié étaient détenues dans les seuls cantons de Zurich, Vaud et Genève.

La Suisse comptait 6881 personnes détenues au 31 janvier 2024, soit 7% de plus que le même jour de 2023, indique l'OFS lundi. Ce total est proche de celui enregistré en 2020, avant la pandémie de Covid-19. Le taux d'occupation des prisons était de 94,9%, soit le niveau le plus élevé depuis 2014.

C'est le plus haut taux depuis 2014: La Suisse comptait 6881 détenus au 31 janvier 2024, 7% de plus qu'en 2023. Les prisons sont pleines à 94,9%.

L'armée suisse en mission secrète avec les Américains dans les Alpes

Plus de 400 cyberattaques sont prévues dans les prochains jours en Suisse, en Autriche et aux Etats-Unis, dans le cadre de l'exercice mondial de défense cybernétique Locked Shields 2024. Des entreprises suisses telles que La Poste, les CFF et SIX participent y également.

Dans la salle principale de commandement, la tension est palpable. Les spécialistes en cybernétique de la Suisse, de l'Autriche et des Etats-Unis, certains en uniforme et d'autres en civil, écoutent attentivement, silencieux et sérieux, les instructions de l'officier suisse. Il explique, en détail, comment la communication au sein du groupe se déroulera au cours des prochains jours lors de l'exercice de défense cybernétique. Tout est en anglais.