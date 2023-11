En 2020, les transports ont coûté 11 000 francs à chaque Suisse

L'Office fédéral de la statistique révèle que la majeure partie des dépenses de transport, soit 76%, étaient liées au transport de passagers, tandis que le transport de marchandises représentait un peu moins, soit 24%.

Malgré la forte baisse du trafic, en 2020, due à la pandémie de Covid-19, les coûts totaux du transport motorisé n'ont que peu diminué. Image: KEYSTONE

Le transport par rail, route et air a coûté 92,5 milliards de francs en 2020 en Suisse. Cela représente environ 11 000 francs par habitant, montre l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Comment se répartissent les coûts?

Plus de trois quarts (76%) des coûts étaient attribuables au transport de personnes et un peu moins d'un quart (24%) au transport de marchandises, indique une étude de l'OFS publiée lundi.

Outre les dépenses pour les moyens de transport (56,8 milliards) et les infrastructures (15,1 milliards), le total inclut les coûts des accidents (9,8 milliards) et des dommages causés à l’environnement et à la santé (10,8 milliards).

Comment ont évolué les coûts?

Malgré la forte baisse du trafic en 2020 due à la pandémie de Covid-19, les coûts totaux du transport motorisé n'ont que légèrement diminué, soit une baisse de -3% par rapport à 2019. Seule l'aviation, mode de transport particulièrement touché, a connu une diminution significative de ses coûts (-39%).

Bon nombre des composantes de coûts du transport sont fixes ou ne dépendent que faiblement du nombre de personnes-kilomètres parcourues, explique l'OFS. Et de citer les dépenses pour les infrastructures et celles pour l'achat et l'entretien des véhicules.

Par ailleurs, dans les transports publics, la baisse du nombre de véhicules par kilomètres parcourus a été plutôt modérée en raison de l'obligation de respecter les horaires de transport.

Les coûts sur la route

Dans le détail, les coûts du transport routier motorisé privé de personnes en 2020 se sont établis à 52,1 milliards de francs. Après prise en compte de l’impôt sur les huiles minérales et l’impôt sur les véhicules à moteur, 88% des coûts finaux ont été financés par les usagers eux-mêmes.

Dans le transport public routier, la part des coûts d'accidents, d'atteintes à l’environnement et à la santé n’a été que de 8%. Par comparaison, cette part s’est élevée à 29% dans le transport routier motorisé privé.

Les coûts sur le rail

Les coûts du transport ferroviaire de personnes ont eux totalisé 9,9 milliards de francs. Le transport public routier, qui regroupe les autobus, les trolleybus et les trams a coûté au total 4,2 milliards de francs.

Les coûts dans l'aviation

Dans l'aviation, les coûts totaux ont atteint 4.2 milliards, dont plus de la moitié ont été financés par les passagers sous la forme de billets d’avion, alors que 600 millions ont été reportés sur la collectivité comme coûts externes liés à l’environnement et à la santé. (jah/ats)