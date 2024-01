Lorsque les plateformes de streaming ont une bonne base de spectateurs captifs, alors elles augmentent les prix. imago-images.de

Voici à quel point Netflix & Co. ont augmenté massivement leurs prix

Ces dernières années, les services de streaming proposés en Suisse ont augmenté le prix de leurs abonnements, parfois fortement. Selon Moneyland.ch, ce sont surtout les fans de sport qui en font les frais.

Sport en streaming

Selon la plateforme de comparaison Moneyland.ch, les utilisateurs du service de streaming de sport Dazn ont dû faire face à la plus forte hausse de prix. Selon l'analyse publiée mardi, le prix d'un abonnement mensuel a augmenté d'environ 170%, soit 22 francs, pour atteindre 34.90 francs. Pour Blue Sport, il faut désormais débourser 49.90 francs par mois, soit 67% de plus.

Netflix et compagnie

Mais les services de streaming traditionnels de séries et de films ont également fait grimper les prix. Ainsi, selon Moneyland.ch, les augmentations de prix ont atteint 82% pour Apple TV Plus et 81% pour Disney Plus Premium.

La stratégie des plateformes de streaming

«Les augmentations de prix des services de streaming sont massives», déclare Ralf Beyeler, expert en télécoms chez Moneyland. En comparaison avec l'inflation en Suisse, les prix ont augmenté beaucoup plus fortement que le renchérissement en général.

Cette manière de procéder correspond à la stratégie des services de streaming:

«D'abord gagner de nouveaux clients avec des prix avantageux et ensuite augmenter massivement les prix»

Payer plus pour avoir une bonne résolution

Selon Ralf Beyeler, le prix n'est toutefois pas le seul critère important. Le choix de films et de séries est tout aussi important. Là aussi, les différences entre les services sont grandes, «car de nombreuses plateformes de streaming font de la publicité pour des contenus exclusifs. Beaucoup de films et séries ne sont donc disponibles que sur une seule plateforme.»

On constate que les clients de Netflix et de Disney Plus peuvent choisir entre trois abonnements. Les abonnements proposent les mêmes contenus, mais se distinguent notamment par la qualité de l'image. «Les abonnements les moins chers offrent une moins bonne résolution. Chez Disney Plus, la variante la moins chère comprend même des spots publicitaires.»

«Les différences de résolution sont importantes. En HD (720p), il n'y a que 921 600 pixels, alors qu'en 4K, il y a plus de 8,3 millions de pixels. L'image est donc neuf fois plus nette. C'est quand même dommage: on a une super télévision dans le salon, mais on regarde des contenus avec une basse résolution» source: moneyland.ch

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder