Netflix va vous énerver

Netflix annonce une hausse des prix de ses abonnements à travers le monde, mais attend la fin de la grève des acteurs pour dire de combien et quand elle entrera en vigueur.

Comme l'annonce de la hausse des primes maladie chaque automne, l'augmentation du prix de l'abonnement Netflix pourrait devenir une rengaine annuelle.

Alors qu'il y a à peine six mois, Netflix mettait fin au partage de compte, le géant du streaming prévoit une hausse de ses tarifs, peut-être dans les prochaines semaines déjà. Ce qui les retient encore est la grève des acteurs aux Etats-Unis: pour faire passer la pilule, les huiles du N rouge préfèrent attendre (à juste titre surement) de pouvoir ajouter de nouveaux contenus à leur catalogue, selon le Wall Street Journal le 3 octobre.

Grève à Hollywood et Netflix

Le mouvement social à Hollywood a commencé en juillet déjà et vise à obtenir de meilleures conditions de travail et de rémunération. Cette grève a été déclenchée après l'échec des négociations entre le syndicat et les principaux studios hollywoodiens, dont Netflix.

Les principales revendications des acteurs sont les suivantes:

Une meilleure rémunération pour les acteurs de la «middle class», qui sont moins bien payés que les stars.

Une meilleure répartition des revenus générés par le streaming.

Un encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création de contenu.

Netflix, qui est un acteur majeur du streaming, est une des principales cibles du SAG-AFTRA. La plateforme est accusée de payer ses acteurs moins que les studios traditionnels et de ne pas respecter les droits des travailleurs. La grève a ainsi entraîné l'arrêt de la production de nombreux films et séries à Hollywood. Les négociations sont toujours en cours.

Netflix a déclaré être prêt à négocier avec le SAG-AFTRA, mais qu'il ne pouvait pas accepter toutes les revendications du syndicat. Il est difficile de dire quand la grève prendra fin, les deux parties sont fermement décidées à obtenir satisfaction.

Une augmentation de 25% en quatre ans

Le montant de la hausse des tarifs de Netflix n'a pas encore été communiqué, mais elle pourrait être d'environ 10% (pour ses abonnements sans publicité), qui s'ajouteraient aux 25% d'augmentation de ces dernières années en Suisse. Netflix justifie cette augmentation par la nécessité de financer ses investissements dans la production de contenu original: la plateforme a investi massivement ces dernières années dans la création de séries et de films exclusifs, afin de se différencier de ses concurrents.

La hausse devrait débuter par les États-Unis et le Canada, puis s'étendre à d'autres pays, dont la Suisse.

Les prix des abonnements Netflix

Actuellement, la plateforme propose trois abonnements sans publicité dont le prix est de:

11,90 chf pour l'abonnement «Essentiel»,

18,90 chf pour l’abonnement «Standard»,

24,90 chf pour l’abonnement «Premium».

