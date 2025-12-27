en partie ensoleillé-1°
Un chien s'est baladé tout seul en train vers Saint-Gall

cff wagon intérieur
keystone

Un chien s'est baladé tout seul en train vers Saint-Gall

Un chien a voyagé dans le train de Flums à Walenstadt, dans le canton de Saint-Gall, sans être accompagné.
27.12.2025, 12:5727.12.2025, 12:57

Grâce à un passager et à l'intervention de la police, l'animal a pu retrouver son maître.

Interrogé samedi par Keystone-ATS, un porte-parole de la police n'a pas pu préciser comment le chien s'est retrouvé seul dans le train pour un trajet d'une dizaine de kilomètres.

Pourquoi les CFF ont donné un mandat à Siemens sans appel d'offres

Le passager est descendu à un arrêt avec le resquilleur à quatre pattes et a appelé la police. Pratiquement au même moment, le propriétaire de l'animal a également contacté la centrale d'appel d'urgence. La police a mis les deux personnes en contact.

(sda/ats)

0 Commentaires
