Un chien s'est baladé tout seul en train vers Saint-Gall
Un chien a voyagé dans le train de Flums à Walenstadt, dans le canton de Saint-Gall, sans être accompagné.
Grâce à un passager et à l'intervention de la police, l'animal a pu retrouver son maître.
Interrogé samedi par Keystone-ATS, un porte-parole de la police n'a pas pu préciser comment le chien s'est retrouvé seul dans le train pour un trajet d'une dizaine de kilomètres.
Le passager est descendu à un arrêt avec le resquilleur à quatre pattes et a appelé la police. Pratiquement au même moment, le propriétaire de l'animal a également contacté la centrale d'appel d'urgence. La police a mis les deux personnes en contact.
(sda/ats)