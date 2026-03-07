beau temps14°
Femmes

Journée des droits des femmes: manifestations et événements en Suisse

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, des rassemblements et événements auront lieu à travers la Suisse, avec des manifestations décentralisées, des tables rondes et des projections de documentaires, dès samedi 7 mars.
07.03.2026, 14:1507.03.2026, 14:15
epa11949898 A demonstrator carries a banner with the message &#039;I believe in you&#039; during a rally marking International Women&#039;s Day in Paris, France, 08 March 2025. International Women&#03 ...
Les manifestations du 8 mars seront organisées de manière décentralisée par les collectifs féministes.Keystone

Manifestations, tables rondes, conférences et projections de documentaires sont au programme de la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars tombe un dimanche de votations, des rassemblements auront tout de même lieu dans les villes de Suisse, avec des événements déjà samedi.

Il n'y aura pas de rassemblement national, ont indiqué Travail.Suisse et l'Union syndicale Suisse (USS) à Keystone-ATS.

Samedi 7 mars après-midi, des rassemblements auront lieu à Lausanne, devant la Cathédrale. La journée s'organise autour du thème:

«Féministe contre les guerres impérialistes»

Dans un tract, le Collectif vaudois de la Grève féministe appelle à la mobilisation face aux «politiques austéritaires qui détruisent nos vies et financent les guerres impérialistes». «Nous refusons que l'argent public serve à préparer la guerre plutôt qu'à garantir des vies dignes», note-t-il encore. A Sion, un rassemblement se fera en début d'après-midi sur la Place de la Planta. Une action publique sous le thème d'une «paix juste» est organisée à Neuchâtel en fin de matinée, avec notamment une flashmob féministe.

Dimanche 8 mars, la section genevoise du Collectif féministe se retrouve l'après-midi sur l'esplanade de la Plaine de Plainpalais à Genève sous le thème

«Résistances féministes aux politiques de la terreur»

Discussions, mobilisations et tables rondes sont au programme à Fribourg, ainsi qu'à Bienne.

Plus de 250 femmes cyclistes rejoindront dimanche le Stade olympique de la Pontaise a indiqué vendredi la Municipalité lausannoise. Dix communautés de femmes cyclistes sont à l’origine de cette initiative. Elles emprunteront des portions du futur parcours du Tour de France dames, qui arrivera le 1er août prochain dans la capitale olympique.

Des marches sont aussi prévues ce week-end de l'autre côté de la Sarine, notamment à Berne, Zurich et Luzerne. Sans oublier une multitude de propositions comme celle du Château de Chillon , qui mettra en lumière dimanche des figures féminines longtemps restées dans l'ombre de l'histoire médiévale. (dal/ats)

L’article