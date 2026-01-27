La Fribourgeoise s'était notamment faite remarquer en gare de Romont (image d'archives). Image: KEYSTONE

Ivre, une Romande sème le chaos dans une gare CFF

Une Fribourgeoise avinée a semé la pagaille à plusieurs reprises entre Romont et La Tour-de-Trême. Elle fera de la prison.

Rapportée par La Liberté, la liste des frasques dont s'est fait l'auteure une Fribourgeoise est pour le moins surprenante. Et ces agissements ont fini par lui coûter cher.

Le journal fribourgeois rapporte que huit condamnations distinctes avaient déjà valu à cette trentenaire un an de prison ferme entre 2022 et 2024. En mai 2025, elle s'était à nouveau illustrée en déféquant et en urinant deux fois dans la gare de Romont (FR). Sans conséquence toutefois, en l'absence de plainte.

Rebelote le 29 avril, relate La Liberté: dans un café de La Tour-de-Trême (FR), elle avait uriné sur le sol, cassé une bouteille, des verres ainsi que des cendriers. Le tout avant de s'emparer d'une nouvelle bouteille et de la vider au goulot.

Les policiers qui étaient alors intervenus avaient été la cible de tentatives de coups, de crachats et autres injures.

Des ambulanciers menacés

D'après La Liberté, la Fribourgeoise avait à nouveau défrayé la chronique en juillet 2025. Ivre, elle avait traversé les voies ferroviaires à la gare de Bulle. Là aussi, elle s'en était prise à des policiers avant de tenter de fuir, tesson de bouteille à la main.

Sur la route de l'hôpital, un agent avait également essuyé un crachat et des ambulanciers s'étaient vus menacés.

Dans deux jugements rendus à une semaine d'écart et relayés par La Liberté, le Ministère public fribourgeois a finalement condamné la trentenaire à deux mois de prison ferme. Une peine assortie de deux amendes de 300 et 400 francs. (jzs)