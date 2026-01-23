Il n'est pas encore clair pourquoi cet homme s'est retrouvé enfermé dans une cave pendant 20 ans. La police enquête. Image: Shutterstock

À 80 ans, il a vécu 20 ans dans un sous-sol sans WC ni fenêtres

Un octogénaire est de toute évidence resté enfermé dans une cave sans fenêtres ni toilettes pendant 20 ans en Finlande. Les circonstances restent en grande partie mystérieuses.

Plus de «International»

Un octogénaire a été découvert «en mauvais état de santé» dans le sous-sol d'une maison à Helsinki dépourvu de fenêtres et de toilettes où il vivait depuis au moins 20 ans, a déclaré vendredi la police qui a ouvert une enquête. Les autorités soupçonnent l'exploitation d'un état de dépendance.

Deux hommes et une femme, âgés d'une soixantaine d'années, ont été arrêtés avant d'être relâchés, a déclaré la police.

Les deux suspects et l'octogénaire se connaissent mais ne sont pas apparentés, a précisé la police.

La police a ouvert une enquête pour déterminer si d'autres personnes vivant dans la même habitation se sont rendues coupables «de trafic d'être humain, exploitant la dépendance de l'homme et le soumettant à des conditions de vie dégradantes, possiblement pour en tirer un profit financier».

«Affaire exceptionnelle»

L'homme âgé a été découvert lundi dans cette maison située dans le district nord de la capitale au cours d'une perquisition. Son état nécessitait une «assistance immédiate».

Le sous-sol dans lequel il vivait se composait d'une «pièce sans fenêtre, sans accès à des sanitaires et des toilettes, ou la possibilité de préparer des repas», a ajouté la police.

«Il vivait dans ces conditions depuis au moins 20 ans», a déclaré l'inspecteur chef Jari Korkalainen, qui dirige l'enquête, soulignant qu'il s'agissait d'une «affaire exceptionnelle».

Au fur et à mesure que le temps passait, «la santé de cette personne s'est détériorée», a-t-il dit.

L'octogénaire a été confié «aux autorités compétentes», selon le policier.

(ats/afp)