Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes à Lausanne

Un Serbe de 19 ans, identifié par imagerie après les émeutes de Lausanne, a reconnu incendies et tirs de mortiers. Il est en détention provisoire.
29.08.2025, 17:0429.08.2025, 17:04
Un jeune de 19 ans a été incarcéré à la suite des émeutes du début de semaine à Lausanne. Reconnu grâce à l'imagerie, il était présent lors des deux nuits de violence, se faisant notamment l'auteur de plusieurs incendies de poubelles et de tirs de mortiers.

Cet homme, originaire de Serbie et domicilié dans la région lausannoise, a reconnu les faits, indique vendredi la police lausannoise dans un communiqué. Il a été placé en détention provisoire.

Vidéo: watson

En l'état, il est notamment prévenu des infractions d'émeute, de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété et d’infraction à la Loi sur les explosifs.

Les investigations se poursuivent et d'autres interpellations auront lieu prochainement, affirme la police. (jah/ats)

On a vécu la deuxième nuit d'émeute à Lausanne
Video: watson
La condamnation de Tariq Ramadan pour viol est définitive
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'islamologue. Sa condamnation pour l'agression d'une femme dans un hôtel genevois en 2008 est confirmée.
La condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle est définitive. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'islamologue contre le jugement prononcé par la Cour de justice de Genève.
