en partie ensoleillé-1°
DE | FR
burger
Suisse
Nature

Voici les gagnants et les perdants 2025 du règne animal selon le WWF

Un lynx capturé illégalement à Fribourg a été relâché
Le lynx réussit désormais à se développer en Suisse.Keystone

Voici les gagnants et les perdants 2025 du règne animal selon le WWF

En Suisse, certains animaux tendant à se faire plus rares, tandis que d'autres parviennent à se développer. Voici la liste élaborée par l'organisation de protection de la nature.
28.12.2025, 06:0028.12.2025, 08:24

Malgré certains succès en matière de protection des espèces, le bilan global pour le monde animal reste négatif. Même la Suisse n’est pas un exemple à suivre, écrit le WWF, à l’occasion de la publication de sa liste des gagnants et perdants du règne animal en 2025.

Table des matières
La marmotteLe lièvreLes gammaresLe lynxLe chacal doréLe hibou petit-ducLe bison

Les perdants en Suisse

La marmotte

Au rang des perdants, le WWF cite la marmotte des Alpes, qui dépend d’une épaisse couche de neige pour isoler ses terriers.

Dans la vall�e de la Dischma, les marmottes vivent aujourd&#039;hui en moyenne 86 m�tres plus haut qu&#039;en 1982, mais restent en dessous de la limite sup�rieure connue de 2700 m. (photo d&#039;arch ...
Les marmottes ont besoin de neige pour se reproduire.Keystone

Lors des hivers pauvres en neige, comme récemment, les galeries se refroidissent et de nombreux animaux ne survivent pas à l’hibernation. Avec le réchauffement climatique, les conditions pour les marmottes deviennent de plus en plus incertaines.

Le lièvre

Autrefois largement répandu, le lièvre est aujourd’hui rare. Dans certaines régions du Plateau, le lièvre a complètement disparu en raison du manque d’habitats adaptés, selon le WWF.

A crow sits between two hare on an icy field on a cold winter Monday, Jan. 20, 2025 in Gelsenkirchen, Germany. (AP Photo/Martin Meissner)
Keystone

Les gammares

Les gammares d’eau douce, une sorte de petite crevette, sont très sensibles aux pesticides dans l’eau et disparaissent petit à petit des ruisseaux.

Vidéo: YouTube/Association Mazaalai

Selon le WWF, en renonçant à fixer une valeur limite pour le deltaméthrine – un insecticide pyréthrinoïde synthétique puissant – dans les eaux, le Conseil fédéral a manqué l’occasion d’améliorer leurs chances de survie.

Ce chat rarissime a été repéré en Thaïlande

Le lynx

Le lynx, autrefois éteint en Suisse, a été réintroduit à partir de 1971 et compte aujourd’hui plus de 300 individus, la plus grande population d’Europe de l’Ouest. Pourtant, le WWF classe l’espèce parmi les perdants.

Un lynx capturé illégalement à Fribourg a été relâché
Ce lynx avait été capturé à Fribourg.Keystone

Les populations sont mal connectées, génétiquement appauvries et menacées par la consanguinité. Sans meilleure connexion entre les populations, les succès passés risquent d’être perdus.

Les gagnants en Suisse

Le chacal doré

Parmi les gagnants, le WWF cite le chacal doré. Le premier spécimen a été observé en Suisse en 2011, et depuis 2016, les observations sont régulières dans plusieurs cantons.

Un chacal doré.
Le chacal doré fait son retour en Suisse.Image: wikipédia

Ce n'est probablement qu’une question de temps avant que des jeunes chacals naissent en Suisse.

Il n'y a pas de chacal doré à Fribourg, et de loup?

Le hibou petit-duc

Le hibou petit-duc avait presque disparu de Suisse. Aujourd’hui, la situation a changé. En 2025, 161 territoires de hiboux ont été recensés, un nombre jamais atteint depuis des décennies.

Le bison

Enfin, des naissances de bison d’Europe à l’état sauvage ont à nouveau été observées dans les Carpates roumaines en 2025. Pour le WWF, c’est un signal fort que les programmes de réintroduction fonctionnent.

An European bison is photographed in a 50 ha enclosure of the &quot;Projekt Wisent Thal&quot;, on Thursday, Nov. 3, 2022, in Welschenrohr, Switzerland. After seven weeks of stay, the acclimatization e ...
Un bison dans le Jura.Keystone

En Suisse également, un projet vise à ramener ces animaux disparus depuis 1000 ans, mais pour l’instant, les bisons suisses vivent encore dans un enclos dans le Jura soleurois. (joe/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Des voitures «sapin de Noël»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cet ex-colonel met la Suisse dans une position délicate
L'Union européenne accuse un ancien responsable du renseignement suisse d’avoir relayé de la propagande russe et mené des opérations de manipulation. En réponse, elle l’a inscrit sur une liste de sanctions. Jacques Baud conteste ces accusations publiquement et dénonce le manque de soutien de la Confédération.
Jacques Baud est un économiste genevois de 70 ans. Il a été colonel dans l'armée suisse et a travaillé entre 1982 et 1990 pour le service de renseignement, où il s'occupait notamment des Etats du Pacte de Varsovie et a appris le russe.
L’article