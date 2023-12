Swiss: les vols vers Tel-Aviv reprendront à partir du 8 janvier

Lufthansa a déclaré vendredi qu'il rétablirait ses liaisons aériennes avec Tel-Aviv à partir du 8 janvier, après les suspensions causées par l'attaque du Hamas contre Israël en octobre dernier.

Le groupe allemand Lufthansa, premier transporteur aérien européen et maison-mère de Swiss International Air Lines, a annoncé vendredi reprendre à partir du 8 janvier ses liaisons avec Tel-Aviv suspendues depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre.

«Les compagnies aériennes du groupe offriront un total de 20 liaisons hebdomadaires vers et depuis Tel Aviv», a indiqué l'entreprise, qui détient aussi l'autrichienne Austrian Airlines. Ces vols se feront via ses hubs de «Francfort, Munich, Vienne et Zurich», a-t-elle précisé.

Swiss précise dans un communiqué séparé qu'elle proposera cinq vols hebdomadaires entre le tarmac de Kloten et Tel Aviv. Ils pourront être réservés à partir du 18 décembre.

«Après une analyse détaillée de la situation, Swiss est arrivée à la conclusion qu'un service aérien sûr peut être garanti»

La compagnie à la croix blanche souligne que la «sécurité est la priorité absolue». Elle surveille la situation sécuritaire en Israël de près et reste en contact étroit avec les autorités locales et internationales. (chl/ats)