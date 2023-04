Un client testant un téléphone portable dans un magasin de l'opérateur de télécommunications Swisscom, à Lausanne (VD), le 8 juillet 2015. Image: KEYSTONE

Le prix des abos Swisscom peut augmenter du jour au lendemain

Une mesure préventive a été ajoutée aux nouvelles conditions générales de vente de l'opérateur suisse. La faute à l'augmentation du coût de la vie qui affecte son budget. Voici la date limite accordée aux clients qui voudraient s'y opposer.

Les prix des nouveaux abonnements et ceux en cours, chez Swisscom, peuvent désormais s'envoler «à tout moment». C'est ce qui, d'après la RTS, a récemment été soutenu dans un courrier de l'opérateur adressé à ses 1,86 million de clients.

«Nous nous réservons désormais le droit de réviser nos prix à tout moment en fonction de l'inflation» Swisscom

Noyée à la fin de cette lettre qui renouvelle les conditions générales de vente (CGV) du groupe, la mesure préventive de Swisscom vise à pallier les conséquences que le renchérissement de la vie a eues sur son budget:

«Swisscom est aussi touché par le renchérissement, que ce soit par l'augmentation des salaires ou par l’augmentation des prix de l’énergie.» Christian Neuhaus, porte-parole de Swisscom. rts

Encensée pour la cinquième année consécutive pour la qualité de son réseau mobile en 2022, l'entreprise de télécommunication numéro un en Suisse, pourrait, cependant, ne plus se satisfaire de ce seul argument pour garder ses consommateurs. Pour cause, sidéré, l'un des plus fidèles d'entre eux a déclaré lundi, sur le plateau du 19h30 de la RTS, «déjà compter ses sous», afin de bénéficier du meilleur internet du pays.

Renonciations jusqu'à fin mai

Le porte-parole de Swisscom Christian Neuhaus ne s'est pas positionné sur la date de mise en place et l'ampleur de l'augmentation des services de l'entreprise. S'agissant d'une clause préventive en cas de nouvelle inflation, ces dernières ne sont, de ses dires, pas envisagées «dans l'immédiat».

Seule date fixée sur le marbre: le 31 mai 2023, jour jusqu'auquel les clients de l'entreprise de télécommunication peuvent s'opposer aux nouvelles CGV. Mais, en cas de refus, «Swisscom se réserve le droit de mettre fin au contrat», rappelle la Fédération romande des consommateurs (FRC).

Mesure similaire chez Salt et Sunrise

La désillusion semble être la même du côté des clients d'autres opérateurs suisses. Toujours selon les informations de la RTS, Salt et Sunrise ont également affirmé avoir ajouté une clause similaire pour les nouveaux contrats respectivement signés à partir d'octobre 2022 et le début de l'année 2023.

