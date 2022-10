Le patron de Swisscom Christoph Aeschlimann a de bonnes nouvelles pour les personnes qui attendent d'être raccordées au réseau de fibre optique. image: keystone

Swisscom cède: 5 questions pour comprendre le litige autour de la fibre optique

Le service de télécommunication suisse va modifier la construction du réseau des lignes de données ultra-rapides. La pression exercée par les centaines de milliers de raccordements bloqués, qui ne peuvent pas être mis en service en raison d'un litige, est devenue trop forte.

De combien de connexions s'agit-il?

Actuellement, près de 400 000 raccordements à la fibre optique qui ne peuvent pas être connectés se sont accumulés. La raison: la Commission fédérale de la concurrence (Comco) avait stoppé le déploiement de la fibre optique de Swisscom en décembre 2020.

Qu'est-ce qui va changer?

La Comco estime que l'architecture du réseau modifiée par Swisscom, avec une seule ligne d'alimentation du central téléphonique jusqu'au boîtier de rue, est anticoncurrentielle. Son but à elle: installer une ligne d'alimentation pour chaque ménage. Ce n'est qu'ainsi que les concurrents de Swisscom pourront proposer à leurs clients leurs propres offres Internet, différentes de celles de Swisscom, et offrir, par exemple, des vitesses de navigation plus élevées que le «géant bleu». Chaque ménage obtiendra, par ailleurs, une ligne directe vers le central téléphonique et ne pourra pas partager la ligne d'alimentation avec ses voisins.

Cette méthode de construction est toutefois plus coûteuse que la pose d'une seule ligne d'alimentation depuis le central téléphonique jusqu'au regard de chaussée devant les maisons.

C'est notamment pour ces raisons que Swisscom a opté pour la variante la moins chère et s'y est tenue longtemps. Cela malgré le veto des autorités de la concurrence.

Mais la pression est désormais trop forte.

Quelle est la prochaine étape?

La procédure de la Comco dure beaucoup plus longtemps que prévu initialement, a expliqué le directeur de Swisscom Christoph Aeschlimann jeudi devant les médias. Il a ajouté qu'il n'était pas dans l'intérêt des clients que Swisscom construise chaque trimestre des dizaines ou des centaines de milliers de raccordements à la fibre optique qui ne peuvent ensuite pas être utilisés.

Le groupe construira à nouveau en grande partie des lignes directes depuis le central téléphonique jusqu'aux ménages. Et pour les quelque 400 000 raccordements déjà construits qui sont bloqués, les lignes d'alimentation seront en partie étendues ultérieurement. Elles pourront ainsi être remises en service.

Cela coûtera naturellement plus cher, car il faudra poser plus de lignes et ouvrir plus de routes. Swisscom tend, par conséquent, à réduire ses objectifs d'extension:

«Nous construirons environ 250 000 raccordements de moins que ce qui avait été initialement communiqué» Christoph Aeschlimann, chef de Swisscom.

Combien de temps durera le déploiement de la fibre optique?

Au total, seuls 1,25 à 1,3 million de raccordements supplémentaires en fibre optique devraient être construits d'ici fin 2025. Une couverture de 50% à 55% de la population devrait être atteinte.

Auparavant, le groupe Telekomk avait prévu de raccorder environ 1,5 million de foyers et de commerces supplémentaires avec les lignes à haut débit et d'augmenter ainsi la couverture à environ 60 pour cent. D'ici 2030, l'objectif est d'atteindre une couverture de 70% à 80%.

Convertir les 400 000 raccordements à fibre optique bloqués au nouveau mode de construction prendra un certain temps, a déclaré Aeschlimann. D'ici fin 2025, un peu plus de la moitié aura été transformée. Le reste sera réalisé d'ici 2030.

Le litige sur la fibre optique est-il donc clos?

Non.

Le changement de méthode de construction ne signifie pas que la procédure principale de la Comco concernant le litige sur la fibre optique est obsolète, a déclaré le directeur de Swisscom Aeschlimann:

«Elle est toujours en cours. Nous restons convaincus que le multipoint est la bonne méthode de construction. Car 90% du monde construit de cette manière. La procédure se poursuit. Nous continuons à discuter avec la Comco en vue d'un accord.»

La Comco continue elle aussi à chercher un accord à l'amiable avec Swisscom. «Un décret serait le plan B», a déclaré le directeur de la Comco Patrik Ducrey.

L'opérateur de télécommunications Init7, qui est l'un des protagonistes du litige sur la fibre optique avec Swisscom, a salué le revirement du «géant bleu». Toutefois, Init7 exige désormais une mise en œuvre complète de la méthode de construction modifiée pour les réseaux de fibres optiques.

