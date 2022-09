Nos smartphones ont tué cette institution vieille de 142 ans

L'annuaire sur papier rend les armes: il cessera d'être imprimé dès la fin de cette année. En cause, la nette diminution des téléphones fixes et la hausse des appels publicitaires.

Les personnes qui publient leur numéro de téléphone privé sont toujours moins nombreuses en Suisse. L'utilisation et la pertinence des «Pages Blanches» ont donc constamment diminué au fil des ans.

Le premier annuaire téléphonique public de Suisse est paru à Zurich le 6 novembre 1880. Il ne contenait que 98 entrées sans numéros de téléphone et les appels n'étaient possibles que pendant la journée.

Cabine téléphonique et annuaire papier: ça sent les Nineties à fond. Image: KEYSTONE

Au cours des années qui ont suivi, le nombre d'inscriptions a connu une augmentation rapide parallèlement au nombre de raccordements. En 1959, il y avait déjà un million de numéros enregistrés. Les «Pages Blanches» de l'annuaire téléphonique ont atteint leur apogée dans les années 90 avec 4,2 millions d'entrées.

Hausse des appels publicitaires

A la suite de la suppression de l'obligation de publication des numéros de téléphone en 1997, le vent a tourné et le nombre d'inscriptions a sans cesse reculé.

Depuis, la gestion des données personnelles a considérablement évolué. Avec l'avènement du numérique et l'augmentation des appels publicitaires non sollicités, de moins en moins de personnes souhaitent que leur numéro de téléphone figure dans un annuaire public.

Cette évolution est renforcée par une baisse sensible du nombre de raccordements fixes chez les particuliers. Au total, on compte aujourd'hui en Suisse 3 millions de numéros fixes de moins qu'en 2000.

Une grande partie de la population opte de plus en plus pour un seul raccordement mobile, ce qui a un impact direct sur l'étendue de l'annuaire téléphonique. En effet, alors que les raccordements fixes sont automatiquement inclus dans l'annuaire téléphonique et retirés de la publication sur demande, le détenteur d'un numéro de téléphone mobile doit explicitement en demander l'inscription. Or peu de gens le font.

En 2020, le pays comptait 3 millions de raccordements sur le réseau fixe contre 11 millions de raccordements mobiles.

Des alternatives existent

Les personnes qui n'ont pas d'accès internet ou qui ont des difficultés avec les outils numériques peuvent sur demande obtenir des numéros de téléphone par d'autres moyens. Ainsi, les personnes concernées peuvent télécharger gratuitement l'annuaire téléphonique d'un groupe spécifique de proches, de voisins ou de connaissances au format PDF, puis l'imprimer.

Les services de renseignements comme le numéro 1811 sont également à disposition. Enfin, la «Swisscom Academy» propose un cours d'initiation pour smartphone et tablette pour apprendre à utiliser internet et à rechercher des numéros de téléphone dans des annuaires en ligne. (ats)