Voici les marques les plus puissantes du monde

En 2026, les géants américains et asiatiques de la tech dominent à nouveau le classement des marques les plus influentes. Dix entreprises suisses figurent également dans ce top 500.

Le cabinet britannique de conseil Brand Finance publie chaque année son Global 500 Report. Il classe les marques les plus «fortes» au monde, et avec le plus gros chiffre d'affaires.

En 2026, les géants américains de la tech continueront de dominer le top 10. Ils confirment ainsi leur influence colossale, mais aussi la vigueur de la bourse ces dernières années.

Une domination des Etats-Unis

Tout au sommet, pas de changement pour les quatre marques les mieux dotées. Elles font par ailleurs partie de ce qu'on surnomme les «Magnificent Seven»:

Apple (607 642 millions de dollars) Microsoft (565 250 millions de dollars) Google (433 075 millions de dollars) Amazon (369 876 millions de dollars)

Leur valeur progresse encore en 2026. Apple conserve sa couronne, tandis que Microsoft réduit l'écart et atteint une «valeur de marque» de plus de 550 milliards de dollars. Elle se classe ainsi deuxième. Sauf en 2023, alors temporairement devancée par Amazon, Apple mène en tête depuis 2021.

Le fabricant de puces Nvidia a quant à lui gagné quatre rangs et devient la cinquième marque la plus forte de la planète. Sa valeur a augmenté de 110% pour s'établir à 184,3 milliards de dollars. Il dépasse des noms bien établis, comme Tiktok/Douyin, Walmart, Samsung Group et Facebook.

La chinoise Tiktok/Douyin termine quant à elle à la septième place, soit une de plus que l'année précédente. Elle affiche 45% de croissance de sa valeur, qui s'élève désormais à 153,5 milliards.

Les Etats-Unis hébergent 192 des marques les plus puissantes. En la matière, on retrouve ensuite la Chine (68 marques), le Japon et la France (33 chacun), puis l'Allemagne (26).

Youtube se distingue

Brand Finance détermine non seulement les marques réalisant le plus gros chiffre d'affaires, mais aussi les plus robustes. Et en 2026, Youtube a détrôné le service de messagerie chinois Wechat: avec un score Brand Strength Index (BSI), de 95,3 sur 100, elle termine en tête, prenant huit places depuis l'année dernière.

Le Brand Strength Index



Le Brand Strength Index (BSI) est déterminé à partir de trois piliers: les investissements dans la marque, sa valeur et sa performance.



Le calcul détaillé est disponible ici. Les rapports de Brand Finance s'appuient sur l'évaluation de données et des études intersectorielles. Ils servent désormais de référence dans leur domaine.Le Brand Strength Index (BSI) est déterminé à partir de trois piliers: les investissements dans la marque, sa valeur et sa performance.Le calcul détaillé est disponible

Voilà comment Brand Finance parle de Youtube:

«Les internautes ne peuvent plus se passer de son format vidéo extrêmement attrayant lorsqu'il s'agit de découvrir et d'interagir avec du contenu en ligne. Bon nombre de marques influentes, comme Apple, Nike, Coca-Cola et McDonald's utilisent YouTube pour entretenir leur image et renforcer leur lien avec leur public dans le monde entier.»

Dans le reste du classement:

Youtube WeChat Microsoft Google Lego

La cinquième place de Lego étonne:

«L'étude de Brand Finance montre que le fabricant de jouets jouit d'une excellente réputation et d'un niveau d'admiration exceptionnellement élevé. Cela s'explique par une image consolidée au fil du temps grâce à son impact positif et au profond attachement des consommateurs.»

Dix entreprises suisses dans le classement

Dix entreprises suisses se hissent parmi les 500 marques les plus influentes du globe:

91 e place: Nestlé (2025: 97 e )

place: (2025: 97 ) 113 e place: Rolex (2025: 108 e )

place: (2025: 108 ) 176 e place: UBS (2025: 183 e )

place: (2025: 183 ) 201 e place: Zurich (2025: 229 e )

place: (2025: 229 ) 343 e place: Roche (2025: 325 e )

place: (2025: 325 ) 368 e place: Swiss Re (2025: 387 e )

place: (2025: 387 ) 375 e place: Swisscom (2025: 399 e )

place: (2025: 399 ) 459 e place: Nescafé (pas de changement)

place: (pas de changement) 471 e place: Glencore (2025: 394 e )

place: (2025: 394 ) 472e place: Lindt (2025: 497e)

Zurich, Swisscom, Lindt et le réassureur Swiss Re ont entre autres progressé. Roche et Glencore ont en revanche perdu quelques places.

