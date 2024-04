4 Serbes ont tenté de cacher 6200 cigarettes aux douaniers suisses

Plus de 6200 cigarettes de contrebande ont été saisies dans une voiture immatriculée en Serbie le 7 avril à Sankt Margrethen.

Plus de 6200 cigarettes entrées illégalement en Suisse ont été saisies dans une voiture immatriculée en Serbie lors d'un contrôle le 7 avril à Sankt Margrethen (SG). Les cigarettes étaient dissimulées dans des caches spécialement aménagées dans le véhicule.

Quatre personnes de nationalité serbe se trouvaient à bord de la voiture de tourisme, a indiqué, lundi, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Les spécialistes de l'OFDF ont trouvé 5200 cigarettes (260 paquets) dans une cache installée sous la carrosserie et 1040 (52 paquets) dans le véhicule. Pour l'importation en franchise, 250 cigarettes par personne et par jour sont autorisées.

Les quatre Serbes ont payé les redevances dues (1560 francs) et ont réglé l'amende sur place, précise l'OFDF. Trois ont pu poursuivre leur voyage. Le quatrième, qui ne disposait pas des papiers nécessaires pour entrer en Suisse, a été remis à la police cantonale saint-galloise.

