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Neuchâtel: CCRAFT lève 6,3 millions de francs pour ses puces

Neuchâtel: CCRAFT lève 6,3 millions de francs pour la production
CCRAFT exploite la première fonderie indépendante au monde dédiée aux puces photoniques en niobate de lithium en couches minces (TFLN).Image: CSEM

Cette start-up romande veut être un «leader mondial» des puces informatiques

Dans un contexte de course mondiale à l'intelligence artificielle, l'entreprise neuchâteloise CCRAFT lève 6,3 millions de francs pour augmenter sa production de puces photoniques en Suisse.
02.07.2026, 13:0502.07.2026, 13:05

Le fabricant de puces photoniques CCRAFT a bouclé un tour de financement, levant un montant de 7,8 millions de dollars (6,3 millions de francs) afin d'augmenter ses capacités de production en Suisse. Ces fonds viennent s'ajouter aux 3,5 millions de financements publics et soutiens cantonaux, ce qui porte le montant total d'argent frais à 11,3 millions.

L'entreprise, basée à Neuchâtel, ambitionne de mettre en oeuvre une ligne de production industrialisée pour les puces photoniques en Suisse, selon un communiqué publié jeudi. La société QBIT Capital a mené la levée de fonds, en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich, ainsi que les firmes Apprecia Capital, Spacewalk et Blue Wonder Ventures.

La Suisse veut construire sa propre usine de puces électroniques

La ronde de financement intervient dans un contexte d'investissements globaux massifs dans l'intelligence artificielle, qui dopent la demande en puces photoniques, a précisé CCRAFT. «Aujourd'hui, nous exploitons la première fonderie indépendante au monde dédiée aux puces photoniques TFLN et produisons déjà pour des clients répartis sur quatre continents. Le prochain défi consiste à capitaliser sur notre avance et à accélérer rapidement notre production afin de nous positionner en tant que leader mondial sur ce marché émergent», a déclaré le patron Hamed Sattari, cité dans le communiqué.

Plus efficaces que les puces électroniques classiques

La fonderie de Neuchâtel devrait augmenter sa capacité pour atteindre 2000 wafers – les plaquettes sur lesquelles sont fabriquées les puces – par mois d'ici à 2030. Les puces photoniques sont des micropuces qui utilisent la lumière pour transférer et traiter les données plus rapidement et plus efficacement que les puces électroniques classiques, précise l'industriel neuchâtelois.

CCRAFT est une émanation du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), basé à Neuchâtel. (jzs/ats)

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