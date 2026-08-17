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Une hausse des salaires de 2% exigée en Suisse face aux primes

Travail.Suisse exige 2% de hausse des salaires en 2027
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Une hausse des salaires de 2% exigée en Suisse face aux primes

La forte hausse des primes d'assurance-maladie pèse sur les ménages, dénonce Travail.Suisse. La faîtière veut compenser avec une augmentation de leurs revenus pour 2027.
17.08.2026, 10:1217.08.2026, 10:12

Travail.Suisse exige une augmentation générale des salaires de 2% pour l'année 2027. La faîtière syndicale entend ainsi compenser la stagnation des salaires réels et la hausse du coût de la vie.

Le pouvoir d'achat des salariés a diminué ces dernières années, en raison de la stagnation des salaires réels depuis dix ans, a affirmé l'organisation faîtière lundi devant la presse à Berne. La forte hausse des primes d'assurance-maladie a particulièrement pesé sur les ménages.

Entre 2023 et 2026, la perte de revenu due aux primes a atteint 1,3% pour une personne seule et 2% pour une famille avec deux enfants, note Travail.Suisse. Cela représente une charge annuelle supplémentaire de respectivement 1160 et 2700 francs.

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Cette situation pèse sur le budget des ménages. «En s'amenuisant, la marge de manoeuvre budgétaire freine la consommation et s'avère problématique pour un nombre croissant de personnes», écrit Travail.Suisse. (jzs/ats)

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