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Une hausse des salaires de 2% exigée en Suisse face aux primes

La forte hausse des primes d'assurance-maladie pèse sur les ménages, dénonce Travail.Suisse. La faîtière veut compenser avec une augmentation de leurs revenus pour 2027.

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Travail.Suisse exige une augmentation générale des salaires de 2% pour l'année 2027. La faîtière syndicale entend ainsi compenser la stagnation des salaires réels et la hausse du coût de la vie.

Le pouvoir d'achat des salariés a diminué ces dernières années, en raison de la stagnation des salaires réels depuis dix ans, a affirmé l'organisation faîtière lundi devant la presse à Berne. La forte hausse des primes d'assurance-maladie a particulièrement pesé sur les ménages.

Entre 2023 et 2026, la perte de revenu due aux primes a atteint 1,3% pour une personne seule et 2% pour une famille avec deux enfants, note Travail.Suisse. Cela représente une charge annuelle supplémentaire de respectivement 1160 et 2700 francs.

Cette situation pèse sur le budget des ménages. «En s'amenuisant, la marge de manoeuvre budgétaire freine la consommation et s'avère problématique pour un nombre croissant de personnes», écrit Travail.Suisse. (jzs/ats)