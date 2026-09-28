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Les avions Swiss vont être équipés du wi-fi

ARCHIVBILD ZUM STELLENABBAU BEI SWISS --- Grounded &quot;Swiss&quot; and &quot;Edelweiss&quot; airline airplane are pictured at the military airfield of Duebendorf, Switzerland, Tuesday, April 21, 202 ...
Tous les avions Swiss auront internet d'ici fin 2029.Keystone

Vous vouliez scroller dans l'avion? Swiss a une nouvelle pour vous

La compagnie helvétique va déployer le wi-fi dans ses avions. Grâce à Starlink, tous les appareils devraient avoir internet d'ici la fin 2029.
28.09.2026, 12:5828.09.2026, 13:11

Les passagers de Swiss peuvent désormais surfer avec l'Internet à haut débit au-dessus des nuages. La compagnie aérienne a mis en service son premier appareil équipé avec la technologie Starlink, qui sera progressivement intégrée à toute la flotte d'ici fin 2029.

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Un Airbus A320neo équipé du nouvel internet à haut débit propulsé par Starlink est en service régulier depuis lundi, indique le transporteur à la croix blanche. L’appareil, baptisé «Iseltwald», effectue son premier vol au départ de Zurich vers Thessalonique (GR).

La filiale helvétique du groupe allemand Lufthansa prévoit ensuite d'équiper trois autres appareils de la famille Airbus A320 avec une connexion internet par satellite. La technologie doit être introduite dans tout le groupe Lufthansa.

Lufthansa fait partie des premières compagnies aériennes au monde à proposer Starlink. Ce dernier est un service de l'entreprise SpaceX du milliardaire américain Elon Musk, qui a installé plus de 9000 satellites pour cette offre.

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L’accès à Internet est gratuit pour les passagers de toutes les classes de voyage, précise Swiss. Pour en bénéficier, il est nécessaire de s’identifier à l’aide d’un Travel-ID ou d’un numéro de carte Miles & More. Le service permet d’envoyer des messages, de partager des photos et d’utiliser divers services en ligne.

L'utilisation d'Internet à bord est soumise à certaines règles. Les appels vocaux et vidéo ne sont pas autorisés, tout comme la diffusion de contenus en direct pendant le vol. Toute photo, vidéo ou autre contenu provenant de l’avion doit respecter la vie privée des autres passagers et membres d’équipage. (ats)

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