Les piscines suisses déclarent la guerre aux lunettes connectées. Image: montage watson

La fête est finie pour les pervers des piscines en Suisse



Face aux risques de prises de vue à l’insu des baigneurs, les piscines publiques réclament l’interdiction des lunettes équipées d’une caméra dans leurs règlements. Elles ont lancé lundi une mise en garde contre les photos et vidéos réalisées sans le consentement des personnes filmées.

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Les règlements des piscines municipales et communales doivent interdire le port de lunettes équipées d'une caméra. Les piscines publiques mettent en garde lundi contre les prises de vue et les enregistrements vidéo à l'insu des personnes filmées.

En Suisse alémanique, l'association suisse des maîtres de bain, l'association des piscines ainsi que la fédération suisse des saunas réagissent à l'utilisation croissante des lunettes équipées d'une caméra intégrée.

Comme ces appareils sont difficilement distinguables des lunettes classiques, la protection de la vie privée dans les piscines et les vestiaires est menacée, ont déclaré lundi ces associations dans un communiqué commun. Le port d'appareils optiques dotés d'une fonction d'enregistrement sera désormais interdit dans l'ensemble des locaux des piscines.

Motions pour réclamer l'interdiction

Les associations conseillent aux villes et aux communes d’adapter leurs règlements. Afin d’aider le personnel à mettre en œuvre cette interdiction, elles ont élaboré un guide et une affiche d’information à l’intention des baigneurs.

La pression sur les autorités s'est intensifiée ces derniers mois: à Berne, Zurich et dans d’autres villes, des motions ont été déposées pour réclamer l’interdiction des lunettes connectées dans les piscines municipales et les installations sportives.

En Suisse romande, l'Association des piscines romandes et tessinoises (APRT) ne prend pas de mesures pour l'instant, a-t-elle déclaré à Keystone-ATS. Elle n'a pas reçu de signalements particuliers sur le phénomène relativement nouveau des lunettes connectées, mais le personnel est formé et sensibilisé. (sda/ats)